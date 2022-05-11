Представитель Серии А согласился на спарринг со сборной Украины

Накануне в СМИ появилась новость, что сборная Украины проведет товарищеский матч с представителем Серии А - "Эмполи". Официальный сайт УАФ подтверждает эту информацию.

Поединок против итальянской команды состоится 17 мая на стадионе Карло Кастелани, который вмещает более 16 тыс. зрителей. Начало встречи - в 21:30 по киевскому времени.

Будущий соперник сборной Украины занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ранее сообщалось, что среди претендентов также был еще один клуб Серии А "Удинезе".

Это означает, что команда Александра Петракова проведет два матча за два дня, поскольку на 18 мая официально подтверждена игра с хорватским клубом "Риека".

Кроме того, национальная команда планирует провести еще два спарринга в 20-х числах мая. С кем именно и когда сыграют украинцы, будет поставлено в известность после того, как стороны согласуют дату обнародования этой информации.