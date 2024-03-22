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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины отправилась в Польшу

Национальная сборная Украины

Команда Сергея Реброва будет готовиться к игре с Исландией

Сборная Украины отправилась в Польшу

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Сегодня, 22 марта делегация сборной Украины отправилась из Боснии в Польшу, где проведет матч с Исландией в финале плей-офф отбора Евро-2024.

Эта встреча состоится во вторник, 26 марта. Формально домашний матч сине-желтых пройдет в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский-Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву

Напомним, вчера команда Сергея Реброва одержала волевую победу над Боснией и Герцеговиной (2:1) благодаря голам Романа Яремчука и Артема Довбика.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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