  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Free Azovstal Defenders. Футболисты сборной Украины напоминают о главном
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Free Azovstal Defenders. Футболисты сборной Украины напоминают о главном

Национальная сборная Украины

Важный баннер от украинских игроков

Free Azovstal Defenders. Футболисты сборной Украины напоминают о главном

Фото: УАФ/Автор - Андрій Ющак

Новина українською

В воскресенье после заключительной тренировки в Опаленице игроки сборной Украины развернули баннер Free Azovstal Defenders.

Как сообщает УАФ, так игроки национальной команды "напомнили Европе о важности освобождения пленных и о том, что в Украине продолжается война и ежедневно гибнут люди".

Free Azovstal Defenders. Футболисты сборной Украины напоминают о главном - изображение 1

В понедельник игроки сборной Украины уже прибыли во Вроцлав, где провели тренировку на Городском стадионе. С прессой пообщались главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров и нападающий "Валенсии" Роман Яремчук.

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины провела тренировку накануне матча против Исландии
yellow-arrow
Денис Сытник: Исландия любит играть в футбол, а не сидеть в окопах
yellow-arrow
Вспомните стартовый состав сборной Украины в домашнем матче против Исландии в квалификации к ЧМ-2018? Квиз от UA-Футбол
Украина Национальная сборная Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости