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Free Azovstal Defenders. Футболисты сборной Украины напоминают о главном
Важный баннер от украинских игроков
Фото: УАФ/Автор - Андрій Ющак
В воскресенье после заключительной тренировки в Опаленице игроки сборной Украины развернули баннер Free Azovstal Defenders.
Как сообщает УАФ, так игроки национальной команды "напомнили Европе о важности освобождения пленных и о том, что в Украине продолжается война и ежедневно гибнут люди".
В понедельник игроки сборной Украины уже прибыли во Вроцлав, где провели
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