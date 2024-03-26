Free Azovstal Defenders. Футболисты сборной Украины напоминают о главном

В воскресенье после заключительной тренировки в Опаленице игроки сборной Украины развернули баннер Free Azovstal Defenders.

Как сообщает УАФ, так игроки национальной команды "напомнили Европе о важности освобождения пленных и о том, что в Украине продолжается война и ежедневно гибнут люди".