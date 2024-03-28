Левченко: Если посмотреть на группу сборной Украины, то должны выходить из нее

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко рассказал об ожиданиях от национальной команды на Евро-2024.

- Учитывая то, что сейчас у сборной, возможно, лучший подбор игроков в истории, что вы ожидаете от нее на Евро?

- Если посмотреть на то, как ребята играли и какой потенциал у нас есть, то думаю, что много куда можем пройти. Если посмотреть на группу (Словакия, Бельгия и Румыния), то эту группу мы должны проходить. Да, есть, условно, Бельгия, с которой можем поспорить за первое место. Не списываю никого со счетов, но если посмотреть на нашу группу, с кем будем играть, то, думаю, должны выходить из нее. Это первая задача, которую всем нам надо конкретно проговорить и ставить как цель.

- Пожалуй, такая "задача минимум".

- Да. Ну, знаете, всегда... Хотел бы сказать, что задача максимум - выиграть чемпионат Европы, но давайте смотреть объективно, потому что много чего сказано положительного. Если посмотреть на первый и второй матчи и в целом на то, как мы играли и какие получили волевые валидольные победы, то надо улучшать игру. Думаю, все это понимают: и ребята, и тренеры. Если будем лучше работать с этой молодой командой, то все будет хорошо.

- С вашей точки зрения как жителя европейской страны, насколько для Украины этот выход сборной, то, что она будет на устах на Евро, важно в сегодняшней ситуации с войной?

- Я уже несколько раз говорил, что каждый раз, когда я что-то пишу в социальных сетях об Украине, то все как-то реагируют. Это очень важно. Мы сейчас на Евро, не за бортом, в обойме, нас видят. Когда ребята в каждом интервью благодарят ВСУ, тех, кто воюет с Россией, то важно, что мы можем показать - у нас война.

Будем говорить откровенно - многие в Европе смотрят, но думают, что это далеко. Это забывается и не влияет на них таким же образом, как когда ты постоянно говоришь об этом. Важно, чтобы наши ребята: а) показали результат; б) говорили в СМИ и соцсетях и напоминали миру, что у нас война.

Рад, что столько людей написало мне в твиттере и соцсетях: "Мы рады, что Украина с нами и что будет на Евро", - сказал Левченко.