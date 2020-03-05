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Из-за коронавируса в Украине Минздрав анонсирует отмену спортивных мероприятий

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(3 голосов)

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Из-за коронавируса в Украине Минздрав анонсирует отмену спортивных мероприятий
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Власти Украины хотят отменить в стране все массовые мероприятия в связи с распространением китайского коронавируса.

Об этом сегодня сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Закрывать временно школы, чтобы снизить массовые скопления людей.

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Когда именно власть начнет вводить ограничения, Ляшко не уточнил.

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В статье: УПЛ коронавирус
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Источник:
НВ

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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
05.03.2020 в 15:01
У нас всё делают через задницу. Закроют школы , так дети будут дома сидеть ??? По ТРЦ шариться, кафешкам и в кино ходить...Один больной пока в стране. Или мы чего-то не знаем???
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Zapp Brannigan (Київ)
05.03.2020 в 14:47
Тю, а нафіга скасовувати? Он навіть в Італії матчі проходять, але при пустих трибунах...
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