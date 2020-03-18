Перенос Евро, приостановление УПЛ, цена на Мудрика. Главные новости за 17 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 17 марта

Европейский футбольный союз провел видеоконференцию со всеми членами организации и решил перенести чемпионат континента в связи с пандемией коронавируса. Таким образом, Евро-2020, который должен был пройти в 12 городах разных стран, состоится в 2021 году с 11 июня по 11 июля. Также в УЕФА запланировали, что финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы, если позволит эпидемиологическая ситуация, состоятся 27-го и 24-го июня соответственно. На год также сместили Кубок Америки 2020.

В связи с внедрением жестких карантинных мероприятий, которые ограничивают скопления людей до 10-ти человек, Украинская ассоциация футбола также приостановила все соревнования. По словам Андрея Павелко, крайняя дата, когда можно восстановить чемпионат и успеть доиграть сезон - 15 мая. УАФ будет действовать в соответствии с ситуацией. Если чемпионат все же не будет доигран, места будут распределены в соответствии с рекомендациями УЕФА. В связи с ситуацией профессиональные клубы начали распускать игроков в бессрочный отпуск.

Товарищеские матчи сборных перенесены

Ориентировочная дата - начало июня, однако окончательное решение будет зависеть от рекомендаций УЕФА. Напомним, что 27-го марта Украина должна была сыграть с Францией, а 31-го - с Польшей.

В Италии утверждают, что римская "Рома" интересуется воспитанником "Шахтера" Михаилом Мудриком. Якобы Паулу Фонсека, при котором атакующий хавбек дебютировал в составе горняков, уже рекомендовал руководству клуба приобрести парня. Между тем издание TMW утверждает, что в "Шахтере" Мудрика оценивают в два миллиона евро.

Во вторник стало известно, что положительный тест на коронавирус сдали хавбек "Ювентуса" и сборной Франции Блез Матюиди, главный тренер победителя Копа Либертаодорес "Фламенго" Жорже Жезуз, шесть игроков "Эспаньола" и футболист берлинской "Герты".

В Турции до сих пор продолжают местный Чемпионат. "Ризеспор", за который выступают Гармаш, Морозюк и Борячук, приехал в гости к "Гезтепе". Из украинцев в основе вышел только Гармаш (Морозюк, напомним, дисквалифицирован), однако Дениса заменили в перерыве. Борячук сыграл последние 15 минут и повлиять на игру не смог. "Ризеспор" уступил со счетом 0:2 и опустился на 16-е место, что ведет к понижению в ранге.