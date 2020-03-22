Тучи над Тухелем, планы Златана, смерть экс-президента Реала. Главные новости за 21 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 21 марта

Остановка соревнований из-за эпидемии коронавируса привела к тому, что у клубов возникли большие экономические проблемы. Поэтому УЕФА решил пересмотреть порог финансового Fair Play - пока допускается сумма убытков в размере 30 млн евро за последние три сезон. Союз начал переговоры с клубами, чтобы в следующем сезоне этот порог был увеличен.

Итальянские СМИ сообщают, что шведский форвард всерьез думает над тем, чтобы завязать с профессиональным футболом в качестве игрока. При этом "Милан" рассчитывает подписать с 38-летним шведом контракт еще на год. Тот в свою очередь рекомендует клубу усилить свой состав новыми трансферами. Добавим, что после возвращения из США Златан сыграл восемь матчей в Серии А и забил три гола.

Парижский гранд начал переговоры с Массимилано Аллегри. Руководство клуба не устраивает работа нынешнего наставника - Томаса Тухеля, особенно атмосфера в раздевалке. Поэтому спортивный директор Леонардо предлагает заменить немца на итальянца. Аллегри уже год сидит без работы после ухода из "Ювентуса", с которым он постоянно побеждал в чемпионате Италии и дважды играл в финале Лиги Чемпионов.

Об интересе каталонцев к форварду "Интера" Лаутаро Мартинесу известно давно. Его клубу также рекомендовал Луис Суарес, одобрительно о нем отзывался Лионель Месси. Поэтому "Барса" начала работу в этом направлении. По данным СМИ, один из вариантов соглашения между каталонцами и нерадзури - обмен игроками с доплатой. В частности, "Барселона" предложит "Интеру" Коутиньо, который сейчас играет в "Баварии" в аренде, однако мюнхенцы не планируют его выкупать.

17 марта 76-летний Лоренцо Санс попал в больницу с положительным тестом на коронавирус. В субботу стало известно о его смерти. Санс был президентом "Реала" с 1995-го по 2000-й год, во время его правления сливочные дважды выигрывали Лигу Чемпионов (1998 и 2000) и становились чемпионами Испании в 1997 году. Кроме того, жертвами эпидемии стали скаут "Аталанты" Альбино Броньи и массажист клуба из Бергамо Северино Поссенти.

В "Ювентусе" уже три случая положительных тестов на COVID-19. Вслед за Ругани и Матюиди вирус обнаружили у аргентинского форварда Пауло Дибалы (инфицированной также оказалась его девушка). "Милан" в свою очередь сообщил, что положительный тест сдали легенда клуба Пауло Мальдини и его сын, который уже успел дебютировать в первой команде россонери, Даниэль.