Премиальные сборной, проблема Руха, трансферная цель Ливерпуля. Главные новости за 22 марта
А также претенденты на Коутиньо и перспективы легенд Юве
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 22 марта
Стало известно, какую премию получила сборная Украины
Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что игроки сборной Украины получили рекордные премиальные за выход на Евро-2020. По его словам, эта сумма равна четырем миллионам евро. При этом средства распределяли между игроками главный тренер Андрей Шевченко и капитан Андрей Пятов.
Рух пока не сможет задействовать новичков во второй части сезона
Зимой состав львовской команды, которая является одним из главных претендентов на выход в УПЛ, пополнили десять новичков, среди которых такие игроки как Александр Бандура, Станислав Беленький, Марьян Мысык, Максим Белый и другие. Однако если ПФЛ заявила их на сезон, то УАФ не выдает паспорта футболиста, без которых арбитр не позволит выходить игрокам на поле. Причины - старые долги, которые висят на "Рухе". Напомним, что сезон в Первой лиге должен был восстановиться 21 марта, но матчи отложили из-за эпидемии.
Ливерпуль ищет замену Деян Ловрен
Главная цель красных - уругвайский защитник "Атлетико" Хосе Мария Хименес. Впрочем, если договориться с матрасниками не получится, "Ливерпуль" попытается купить центрбэка "Лейпцига" Упамекано или Алессандро Бастони из "Интера". У Деян Ловрен летом заканчивается контракт, скорее всего, "Ливерпуль" не будет продлевать соглашение с хорватом.
Барселона получила четыре запроса на Коутиньо
Фелипе Коутиньо не прижился на Камп Ноу. Похоже, не удастся ли ему убедить в необходимости трансфера и боссов "Баварии", где он выступает на правах аренды. Впрочем, бразилец все еще пользуется спросом. По данным СМИ, запросы в "Барселону" поступили от четырех представителей АПЛ - МЮ, "Арсенала", "Челси" и "Тоттенхэма". Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет использовать Коутиньо для трансфера Лаутаро Мартинеса из "Интера".
Буффон не планирует завершать карьеру
Легенды "Ювентусу" Джанлуиджи Буффон и Джорджо Кьеллини, похоже, останутся в туринском клубе еще на один сезон. У обоих летом заканчивается контракт, однако по данным СМИ, "Ювентус" и ветераны близки к подписанию новых контрактов. Добавим, что Кьеллини пропустил почти весь нынешний сезон из-за тяжелой травмы, Буффон регулярно получал игровую практику, хотя фактически он уже не является первым номером команды.
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