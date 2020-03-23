Премиальные сборной, проблема Руха, трансферная цель Ливерпуля. Главные новости за 22 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 22 марта

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что игроки сборной Украины получили рекордные премиальные за выход на Евро-2020. По его словам, эта сумма равна четырем миллионам евро. При этом средства распределяли между игроками главный тренер Андрей Шевченко и капитан Андрей Пятов.

Зимой состав львовской команды, которая является одним из главных претендентов на выход в УПЛ, пополнили десять новичков, среди которых такие игроки как Александр Бандура, Станислав Беленький, Марьян Мысык, Максим Белый и другие. Однако если ПФЛ заявила их на сезон, то УАФ не выдает паспорта футболиста, без которых арбитр не позволит выходить игрокам на поле. Причины - старые долги, которые висят на "Рухе". Напомним, что сезон в Первой лиге должен был восстановиться 21 марта, но матчи отложили из-за эпидемии.

Главная цель красных - уругвайский защитник "Атлетико" Хосе Мария Хименес. Впрочем, если договориться с матрасниками не получится, "Ливерпуль" попытается купить центрбэка "Лейпцига" Упамекано или Алессандро Бастони из "Интера". У Деян Ловрен летом заканчивается контракт, скорее всего, "Ливерпуль" не будет продлевать соглашение с хорватом.

Фелипе Коутиньо не прижился на Камп Ноу. Похоже, не удастся ли ему убедить в необходимости трансфера и боссов "Баварии", где он выступает на правах аренды. Впрочем, бразилец все еще пользуется спросом. По данным СМИ, запросы в "Барселону" поступили от четырех представителей АПЛ - МЮ, "Арсенала", "Челси" и "Тоттенхэма". Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет использовать Коутиньо для трансфера Лаутаро Мартинеса из "Интера".

Легенды "Ювентусу" Джанлуиджи Буффон и Джорджо Кьеллини, похоже, останутся в туринском клубе еще на один сезон. У обоих летом заканчивается контракт, однако по данным СМИ, "Ювентус" и ветераны близки к подписанию новых контрактов. Добавим, что Кьеллини пропустил почти весь нынешний сезон из-за тяжелой травмы, Буффон регулярно получал игровую практику, хотя фактически он уже не является первым номером команды.