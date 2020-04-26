Важная победа Вернидуба, аргентинский интерес Шахтера. Главные новости за 25 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 25 апреля

В Беларуси состоялся центральный матч шестого тура - "Динамо" Брест принимало солигорский "Шахтер". В основе хозяев вышли Нойок и Милевский, но суббота было не их днем. В первом тайме гости забили с помощью автогола, во втором преимущество закрепил Лисакович. Таким образом, Юрий Вернидуб добыл крайне важную для себя победу на фоне критики в белорусских СМИ. Впрочем, горняки остаются в середине турнирной таблицы - на 11-м месте. БАТЭ после победы над "Городеей" 2:0 поднялся на вторую строчку.

Директор академии горняков Хорхе Раффо подтвердил недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что донецкий клуб просматривает аргентинского полузащитника "Бока Хуниорс" Николаса Капальди. Хавбек, который может сыграть справа и в центре, привлек внимание "Шахтера" удачными выступлениями за клуб и сборную U-23. Также Раффо сообщил, что донецкий клуб интересовался форвардом "Велеса" Максимилиано Ромеро и вингером "Боки" Кристианом Павоном.

Луганский клуб летом может подписать Александра Андриевского, который не имеет стабильного места в первой команде "Динамо". Центральный хавбек уже выступал за "Зарю" на правах аренды - в 25-ти матчах он отличился тремя забитыми голами. В нынешнем сезоне он выходил на поле в составе "Динамо" лишь четыре раза.

Как известно, Бундеслига может стать первым ТОП-чемпионатом, что восстановится после вынужденного перерыва. Окончательное решение будет принято властями 30 апреля. При этом в Германии ломают голову над тем, как обезопасить игроков и персонал от риска подхватить коронавирус. По сообщению Spiegel, министерство труда может обязать игроков играть в масках и запретить праздновать гола. Впрочем, есть и другой вариант - все, кто причастен к команде и организации матчей, будут на карантине на базе до конца сезона.

Лондонский клуб не смог договориться с ключевым форвардом Пьером-Эмериком Обамейянгом о новом контракте. Габонец хотел 300 тысяч в неделю, в "Арсенале" не готовы платить такие деньги. Однако, учитывая, что нынешнее соглашение рассчитано до июня следующего года, канониры уже сейчас планируют продать бомбардира, чтобы не потерять его бесплатно. Ранее в СМИ писали, что основной претендент на 30-летнего нападающего - лондонский "Челси".

В Греции расследуют дело о договорном матче между "Олимпиакосом" и "Атромитосом", который состоялся в феврале 2015 года. По данным местных СМИ, обоим клубам угрожает понижение в классе и штраф в размере трех миллионов долларов. К тому же президент "Олимпиакоса" Эвангелос Маринакис, который также является владельцем "Ноттингем Форест", может быть пожизненно отстранен от футбола.