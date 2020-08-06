Разгром от Шахтера, заявление Зари, переворот в ПФЛ. Главные новости за 5 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 5 августа

Горняки сыграли второй матч 1/8 финала против "Вольфсбурга". В целом команду Луиша Каштру владела ощутимым преимуществом. Единственный тревожный момент возник, когда Давид Хочолава заработал красную карточку, сорвав выход один на один. Но довольно быстро Брукс выровнял составы (вторая желтая), а на 80-й Мораес забил первый гол в игре. В конце концов, матч завершился со счетом 3:0 - Жуниор успел оформить дубль, еще один мяч на счету Соломона. В четвертьфинале "Шахтер" встретится с победителем пары "Базель" - "Айнтрахт", которые сыграют в четверг.

Кроме "Шахтера" путевку в финальную восьмерку в среду завоевали еще три клуба. "Копенгаген", который, напомним, оставил за бортом турнира киевское "Динамо", разбил "Истанбул Башакшехир" - 3:0 (первый матч - 0:1). "Интер" одолел "Хетафе" 2:0 (эта пара сыграла лишь один матч), а МЮ после разгрома ЛАСКа 5:0 в марте повторно победил австрийцев, но уже с меньшим счетом - 2:1.

Генеральный директор луганского клуба Станислав Оганов прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг главного тренера команды. Итак, Виктор Скрипник сейчас готовит "Зарю" к новому сезону, у него контракт до 2022-го года. "Днепр-1" с официальным предложением по тренеру к луганчанам не обращался. "Заря" никакого соглашения с Бабичем не заключала. Поэтому все остается как есть. Он также добавил, что клуб подписал контракт с воспитанником "Динамо" Денисом Янаковым, а также ищет правого защитника и форварда.

В среду состоялся Совет лиг организации. Сначала планировалось, что на нем определят дату Конгресса ПФЛ, разработают календарь и согласуют регламент на следующий сезон. Но что-то пошло не так. Точнее представители клубов проголосовали за увольнение действующего главы Лиги Сергея Макарова. Тот с такой самодеятельностью не согласился, закрыл заседание, а официальный сайт ПФЛ выступил с заявлением, суть которой сводится к тому, что делегаты на Совете лег не имели права так действовать в соответствии с регламентом. Поэтому ситуация подвисла ...

Золотой лев на зелено-белом щите - один из самых ярких гербов в украинском футболе. Львовские "Карпаты" решили великодушно передать свой символ одной из общественных организаций, основанной фанатами. При этом клуб пошел по пути экономии и на скорую руку взял новое лого из стандартной базы шаблонов. Сначала возникло недоумение - мол, зачем такой шаг? Впрочем, со временем пришло понимание, что таким образом нынешнее руководство "Карпат", которые находятся в шаге от банкротства, хочет сохранить герб для новой версии клуба. Поэтому не нужно будет удивляться, когда любимый львовский герб окажется на новом футбольном проекте.

Хосеп Гвардиола не изменяет себе - каждое лето он укрепляет оборону. На этот раз "жертвой" аппетитов каталонца стал "Борнмут". Он взрастил для горожан защитника Натана Аке. Точнее, тот является воспитанником "Челси", но аристократом стать не смог, зато в "Борнмуте" нашел себя. За 25-летнего центрбека "Сити" отсыпал 41 млн фунтов, по крайней мере, так утверждают всезнающие английские СМИ.