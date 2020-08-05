ПФЛ заявила о кампании по срыву соревнований в Первой лиге и не согласилась с отставкой Макарова

Профессиональная футбольная лига обвинила клубы Первой и Второй лиг в нарушении устава при голосовании за отставку президента ПФЛ Сергея Макарова.

Сегодня, напомним, состоялось очередное заседание Совета лег ПФЛ. Некоторым представителям клубов, как говорится в заявлении ПФЛ, захотелось в нарушение норм действующего Устава отстранить от исполнения обязанностей президента именно на заседании Совета лиг.

Таким образом из-за попытки нарушить нормы Устава некоторыми участниками Совета лег, Сергей Макаров вынужден был закрыть очередное заседание.

Администрация ПФЛ, как сообщает официальный сайт продолжает работать в штатном режиме, "несмотря на попытки некоторых представителей клубов дестабилизировать ситуацию в чемпионате. В связи с чем заверяем всех участников соревнований о том, что соревнования будут доиграны по спортивному принципу".

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В ПФЛ заявили также о соответствующей кампанию по срыву соревнований в Первой лиге, а ее инициаторами назвали "некоторые клубы ПФЛ".

На большинство клубов ПФЛ, которые должны были принять участие в Совете лиг, по нашей информации, оказывалось давление через городских голов (коммунальные клубы), областные федерации футбола, а также через Комитет по вопросам стадионов (относительно неакредитации футбольных стадионов в случае отказа от участия в кампании).

Механизм причинения вреда развития Первой и Второй лиг был запущен через немедленное отстранение любой ценой президента ПФЛ Сергея Макарова.

Однако, отметили в ПФЛ, вопрос в том, что нормы действующего Устава ПФЛ не предусматривают возможности проведения такой манипуляции. Повестку дня заседания Совета лиг формирует президент и ведет заседания также президент в соответствии с прямыми нормами Устава.