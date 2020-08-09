Проход Барселоны, смена тренера в Ювентусе, отказ Металлурга. Главные новости за 8 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 8 августа

"Наполи" начал активно, но уже на десятой минуте каталонцы вышли вперед - Ленгле замкнул подачу с углового. Затем свою гениальность продемонстрировал Месси, который обыграл четырех соперников и пробил под штангу, а перед перерывом Лео заработал пенальти, который реализовал Суарес. Правда, "Наполи" успел сократить отставание до перерыва - тоже с пенальти отличился Инсинье. Во втором тайме команды голов уже не забивали - 3:1 в итоге и 4:2 по сумме двух матчей. Ложкой дегтя для "Барселоны" стало повреждение Лионеля Месси, аргентинец вынужден пройти обследование, чтобы определить, насколько оно серьезно.

Соперником "Барселоны" в четвертьфинале станет мюнхенская "Бавария", которая не оставила шансов "Челси". На десятой минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти и продолжил свою результативную серию в ЛЧ до семи матчей. Собственно, Роберт был причастен ко всем голам мюнхенцев. Он также ассистировал Перишичу и Толиссо, а на 84-й оформил дубль. "Челси" ответил лишь голом Абрахама. По сумме двух матчей "Бавария" победила 7:1.

Однако, пожалуй, главной новостью субботнего дня стала смена тренера в "Ювентусе". Сначала Старая Синьора объявила о прекращении сотрудничества с Маурицио Сарри, под руководством которого туринцы выиграли чемпионство, но провалились в Кубке и Лиге Чемпионов. На замену прогнозировались Почеттино, Индзаги, Аллегри, но в итоге пост занял Андреа Пирло, которого полторы недели назад назначили тренировать дубль "Юве". Легендарный полузащитник только в 2017-м закончил игровую карьеру. До сих пор самостоятельно тренером не работал.

Как сообщили бельгийские СМИ, на прошлой неделе украинский форвард сдал положительный тест на COVID-19. Однако повторное тестирование уже дало отрицательный результат. Сейчас участие Романа в игре против "Сент-Трюйден" под вопросом. А вот действующий чемпион - "Брюгге" - начал сезон с поражения от "Шарлеруа" (0:1). Эдуард Соболь вышел в основе, "заработал" желтую карточку и был заменен на 83-й минуте.

Перенесенный матч "Рух" - "Металлург" должен был состояться десятого августа. Однако запорожский клуб проинформировал ПФЛ, что не имеет возможности организовать выезд. В пояснительном письме "Металлург" отмечает, что физически не успевает купить билеты и забронировать отель, к тому же долгие переезды не позволят подготовиться к решающему в борьбе за выживание матчу против "Черноморца", который должен состояться 13-го августа.