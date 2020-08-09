Проход Барселоны, смена тренера в Ювентусе, отказ Металлурга. Главные новости за 8 августа
А также разгром от Баварии и тесты Роман Яремчука
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 8 августа
Барселона вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов
"Наполи" начал активно, но уже на десятой минуте каталонцы вышли вперед - Ленгле замкнул подачу с углового. Затем свою гениальность продемонстрировал Месси, который обыграл четырех соперников и пробил под штангу, а перед перерывом Лео заработал пенальти, который реализовал Суарес. Правда, "Наполи" успел сократить отставание до перерыва - тоже с пенальти отличился Инсинье. Во втором тайме команды голов уже не забивали - 3:1 в итоге и 4:2 по сумме двух матчей. Ложкой дегтя для "Барселоны" стало повреждение Лионеля Месси, аргентинец вынужден пройти обследование, чтобы определить, насколько оно серьезно.
Бавария второй раз громит Челси
Соперником "Барселоны" в четвертьфинале станет мюнхенская "Бавария", которая не оставила шансов "Челси". На десятой минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти и продолжил свою результативную серию в ЛЧ до семи матчей. Собственно, Роберт был причастен ко всем голам мюнхенцев. Он также ассистировал Перишичу и Толиссо, а на 84-й оформил дубль. "Челси" ответил лишь голом Абрахама. По сумме двух матчей "Бавария" победила 7:1.
Ювентус сменил тренера
Однако, пожалуй, главной новостью субботнего дня стала смена тренера в "Ювентусе". Сначала Старая Синьора объявила о прекращении сотрудничества с Маурицио Сарри, под руководством которого туринцы выиграли чемпионство, но провалились в Кубке и Лиге Чемпионов. На замену прогнозировались Почеттино, Индзаги, Аллегри, но в итоге пост занял Андреа Пирло, которого полторы недели назад назначили тренировать дубль "Юве". Легендарный полузащитник только в 2017-м закончил игровую карьеру. До сих пор самостоятельно тренером не работал.
Роман Яремчук рискует пропустить старт чемпионата Бельгии
Как сообщили бельгийские СМИ, на прошлой неделе украинский форвард сдал положительный тест на COVID-19. Однако повторное тестирование уже дало отрицательный результат. Сейчас участие Романа в игре против "Сент-Трюйден" под вопросом. А вот действующий чемпион - "Брюгге" - начал сезон с поражения от "Шарлеруа" (0:1). Эдуард Соболь вышел в основе, "заработал" желтую карточку и был заменен на 83-й минуте.
Металлург отказывается играть с Рухом
Перенесенный матч "Рух" - "Металлург" должен был состояться десятого августа. Однако запорожский клуб проинформировал ПФЛ, что не имеет возможности организовать выезд. В пояснительном письме "Металлург" отмечает, что физически не успевает купить билеты и забронировать отель, к тому же долгие переезды не позволят подготовиться к решающему в борьбе за выживание матчу против "Черноморца", который должен состояться 13-го августа.
Новости по теме
- 07:03 Украинские Вылет Реала и Ювентуса из ЛЧ, битвы Первой лиги, победа Луческу. Главные новости за 7 августа
- 06:30 Украинские Шахтер узнал соперника в Лиге Европы, Мудрик перешел в Десну. Главные новости за 6 августа
- 06:37 Украинские Разгром от Шахтера, заявление Зари, переворот в ПФЛ. Главные новости за 5 августа