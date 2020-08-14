Неожиданный полуфиналист ЛЧ, окончание Первой лиги, претендент на Миколенко. Главные новости за 13 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 13 августа

“РБ Лейпциг” впервые в своей истории сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. Клуб с 11-летней историей переиграл вчера на стадии 1/4 мадридский “Атлетико”. Команда Юлиана Нагельсманна доминировала на протяжении всего матча и забила в ворота Облака два гола (Ольмо и Адамс). “Атлетико” смог ответить только мячом Феликса с пенальти. В полуфинале “РБ Лейпциг” сыграет с “Пари Сен-Жермен”.

Вчера были сыграны матчи, последнего 30-го тура Первой лиги. В центральной игре “Минай” переиграл “Волынь” и лишил луцкую команду шансов на выход в УПЛ. В первом украинском дивизионе в следующем году будут играть вышеуказанный “Минай”, “Ингулец” и “Рух”. Новый сезон УПЛ начнется 22 августа.

УЕФА допустил “Десну” к участию в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Организация подтвердила, что получила все документы, присланные “Десной”, тщательно их изучила, и установила, что черниговская команда соответствует всем необходимым критериям.

Клубы Серии А проявляют интерес к игрокам “Динамо” и “Шахтера”. Фланговый защитник “Динамо” Виталий Миколенко попал в шорт-лист миланского “Интера”, а “Рома” присматривается к Томашу Кендзере. Также продолжаются переговоры “Болоньи” с “Динамо” по трансферу Владислава Супряги. Нашел себе усиление в Украине и “Сассуоло”. “Нероверди” заинтересовались центрбеком “Шахтера” Витао.

Известный в прошлом футболист “Динамо” Александр Головко с нового сезона будет работать в качестве главного тренера “Кременя”. Команда Первой лиги предложила Головко контракт на два года. В качестве тренера Головко возглавлял юношеские сборные Украины, а также молодежную сборную.

"Ливерпуль" установил контакт с "Баварией" насчет приобретения полузащитника Тиаго Алькантары. По информации Bild, "красные" сделали шаг к своему второму приобретению после левого защитника Костаса Цимикаса. “Бавария” хочет получить за своего центрхава 30 млн евро.