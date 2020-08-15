Позор Барселоны, решение Маркевича, претендент на Тайсона. Главные новости за 14 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 14 августа

Такого в истории каталонского клуба не было 74 года. А тут еще и в четвертьфинале главного клубного турнира Европы. Матч "Барселона" - "Бавария" рассматривался как преждевременный финал, а получилось издевательство над блаугранас. Уже на четвертой минуте забил Мюллер, а на седьмой Алаба срезал мяч в собственные ворота - 1: 1. Но до 31-й минуты мюнхенцы выигрывали уже 1:4! В воротах тер Штегена свои автографы оставили Перишич, Гнабри и снова Мюллер. Прийти в себя во втором тайме каталонцам не удалось. Все что они смогли - гол Суареса на 57-й. Зато "Бавария" снова забила четыре мяча. На этот раз отличились Киммих, Левандовски и дважды Коутиньо. 2:8 итоговый результат - "Бавария" ждет соперника в полуфинале, им станет победитель пары "Манчестер Сити" - "Лион".

Точнее, о том, что он далеко за пределы Лондона не поедет, было известно давно. О подписании контракта с 32-летним бразильцем объявил "Арсенал". Соглашение рассчитано на три года. С "Челси" экс-игрок "Шахтера", напомним, дважды становился чемпионом, выигрывал Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы. За аристократов он выступал с 2013-го года.

Авторитетный тренер, как известно, помогал главному тренеру львовской команды в качестве консультанта. Теперь Мирон Богданович заявил, что поскольку все договоренности выполнено ("Рух" вышел в УПЛ), он может вернуться к работе в Комитете сборных. В то же время Маркевич отметил, что "Руху" нужно существенное усиление, чтобы достойно выглядеть в высшем дивизионе.

УПЛ объявила расписание первого тура

Открывает новый чемпионат матч "Олимпик" - "Динамо" в 17:00 в пятницу, 21 августа. В этот же день сыграет "Шахтер" с "Колосом", если горняки не выйдут в финал. Если же "Интер" будет обыгран, матч перенесут. В субботу, 22 августа, состоятся матчи "Львов" - "Минай", "Десна" - "Заря" и "Олимпик" - "Мариуполь". В воскресенье, 23 августа, еще состоятся два поединка - "Ингулец" - "Днепр-1" и "Ворскла" - "Рух".

По данным итальянских СМИ, клуб из Бергамо готов подписать с 32-летним бразильцем трехлетний контракт. Стоит напомнить, что у Тайсона в следующем сезоне завершается соглашение с "Шахтером". Он не раз заявлял, что хочет вернуться в Бразилию. Интересно, что по версии тех же итальянских СМИ, чтобы увеличить трансферный бюджет "Аталанта" готова продать Руслана Малиновского. Его стоимость в настоящее время оценивается в 30 млн евро.

Динамо присматривается к чемпиону Европы

На карандаш скаутам киевского клуба попал 31-летний португальский полузащитник Адриен Силва. Его контракт принадлежит "Лестеру", но сезон 2019/2020 он провел на правах аренды в "Монако" (25 матчей, 2 ассиста). В составе сборной Португалии Силва становился чемпионом Евро-2016. Кроме "Динамо" им интересуется московский ЦСКА.

Волынь уволила главного тренера

Не выполнив задачу на сезон - выход в УПЛ - свой пост покинул Андрей Тлумак. Вместе с ним луцкий клуб попрощался с его помощниками и спортивным директором Валентином Кошельником. Напомним, что "Волынь" до последнего претендовала на повышение в классе, но в решающем матче проиграла "Минаю".