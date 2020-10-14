Историческая победа Украины, осечка Германии, COVID у Роналду. Главные новости за 13 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 13 октября

В четвертом туре Лиги Наций команда Андрея Шевченко принимала грозную испанскую сборную. Выдержав серьезное давление в первом тайме, во время которого несколько раз спасал Георгий Бущан, после перерыва сине-желтые начали более активно контратаковать. В конце концов, один из таких выпадов завершился голом - Ярмоленко вывел Цыганкова один на один и тот пробил мимо Де Хеа. Спасти хотя бы ничью соперник не смог. Это первая победа Украины над Испанией после семи встреч.

В другом матче четвертой группы Дивизиона А команды разыграли настоящий триллер. Уже к 26-й минуте швейцарцы вели в счете с разницей в два мяча (Гавранович, Фройлер), но в первом тайме Тимо Вернер один гол отыграл, а после перерыва Хаверц сравнял. Гавранович снова вывел Швейцарию вперед, однако Гнабри забил в ответ. Финальный свистком зафиксировал ничью 3:3. Таким образом, Испания лидирует с семью очками, у Германии и Украины по шесть, у Швейцарии - два. Следующий матч Украина сыграет с Германией 14 ноября.

Кабинет министров Украины во вторник продлил действие карантина до конца года и пересмотрел некоторые ограничительные меры. В частности, под запрет попало посещения массовых спортивных мероприятий, за исключением международных соревнований. Однако при этом, чтобы зрители смогли посетить матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы или сборной, нужно будет получать отдельное разрешение от Министерства здравоохранения. Добавим, что в день матча Украина - Испания было сокращено количество болельщиков до 15% от вместимости «Олимпийского».

Уже на следующей неделе стартует групповой этап Лиги Чемпионов. «Динамо» в первом туре будет принимать «Ювентус». Однако, скорее всего, в Киев не приедет главная звезда туринцев Криштиану Роналду. Португалец сдал положительный тест на COVID-19 перед матчем своей сборной со Швецией.

За три тура до завершения отбора на молодежный Евро сборная Украины сохраняла минимальные шансы хотя бы на второе место. Однако во вторник команда Руслана Ротаня окончательно отказалась от борьбы - наша молодежная сборная уступила на выезде Северной Ирландии. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый соперником на 16-й минуте. В Украины после восьми матчей десять очков, отставание от Румынии, которая идет второй в группе, составляет девять баллов.