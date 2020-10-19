Характер Ворсклы, поражение Десны, камбэк Вест Хема. Главные новости за 18 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 18 октября

Полтавчане на матч против "Олимпика" приехали без Юрия Максимова и еще нескольких исполнителей, которые подхватили коронавирус. Но это не помешало "Ворскле" одержать победу. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Кулачом в середине второго тайма. Таким образом команда Максимова осталась на втором месте, уступая "Динамо" лишь по дополнительным показателям.

Серьезные кадровые проблемы были и у "Александрии". Однако это не помешало ей оглушить "Ингулец" в первом тайме - голы Грицука, Устименко, Бондаренко и Дудика, казалось, обеспечили хозяевам уверенную победу. Но петровцы перед перерывом один гол отыграли, да еще и Лучкевич заработал красную. Поэтому во втором тайме "Ингулец" заставил "Александрию" понервничать. Бартулович и Янаков, реализовав пенальти, сократили отставание до минимума, однако вырвать героическую ничью "Ингулец" не смог - 4:3 в пользу команды Шаран.

Завершал шестой тур чемпионата Украины матч между "Днепром-1" и "Десной". Хозяева открыли счет уже на второй минуте - отличился Александр Назаренко. А потом закрепили преимущество сразу после перерыва - Довбик реализовал пенальти. В конце концов, матч так и завершился - 2:0 в пользу "Днепра-1", который побеждает впервые в чемпионате под руководством Игора Йовичевича.

Павел Яковенко вернулся к тренерской работе

Легенда "Динамо", бывший главный тренер молодежной сборной Украины возглавил киевскую "Оболонь". Помогать ему будет бывший партнер по "Динамо" Геннадий Литовченко и экс-игрок и тренер пивоваров Валерий Иващенко. "Оболонь" после пяти сыгранных матчей имеет в своем активе лишь четыре очка и занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. На посту Яковенко, который не работал с 2012 года, заменил именно Иващенко.

Матч "Тоттенхэм" - "Вест Хэм" вышел одним из самых ярких в этот уикенд. Шпоры в первом тайме забили трижды - Сон открыл счет уже на первой минуте, дальше Кейн оформил дубль. В дальнейшем "Тоттенхэм" мог неоднократно забить еще. Но на 82-й минуте Бальбуэна забивает первый, на 85-й Санчес срезает в свои ворота, а на 90 + 4-й за 25 секунд до завершения поединка Лансини невероятным дальним выстрелом сравнивает счет. Интересно, что Андрей Ярмоленко появился на поле на 77-й минуте, он принял непосредственное участие во втором голе молотобойцев. Добавим, что "Астон Вилла" после победы 7:2 над "Ливерпулем" вчера выиграла у "Лестера" 1:0, бирмингемцы имеют четыре победы из четырех.

Иван вышел на замену после перерыва и именно его классный удар с угла штрафной помог "Фехервару" выйти вперед в противостоянии с "Гонведом". Правда, соперник воспользовался ошибкой вратаря и в итоге ушел от поражения - ничья 2:2. Петряк, к слову, с начала сезона уже забил три гола в шести матчах, из которых только два начинал в стартовом составе.

Шахтер сдал тесты на коронавирус перед матчем с Реалом

Как сообщает донецкий клуб, все тесты на COVID-19 оказались отрицательными. Даже у тех девяти футболистов, у которых обнаружили болезнь восьмого октября. Таким образом, "Шахтер" в полном составе сможет принять участие в поединке Лиги Чемпионов против "Реала", который состоится уже в среду - 21 октября.