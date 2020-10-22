Сенсация от Шахтера, разгром от Баварии, первая победа Яковенко. Главные новости за 21 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 21 октября

Чемпион Украины на первый матч группового этапа ЛЧ приехал без многих игроков основы. В старте лишь трое были старше 21 года. Но это не помешало команде Каштру выдать лучший тайм в истории выступлений на турнире. На перерыв команды ушли при счете 0:3 в пользу горняков - голами отметились Тете и Соломон, а Варан срезал в свои ворота. Во втором тайме Модрич и Винисиус сократили отставание до минимума, а на последних секундах "Реал" даже забил третий гол, однако арбитр взятие не засчитал из-за офсайда. 2:3 - "Шахтер" стартует в Лиге Чемпионов с сенсационной победы.

Горняки возглавили группу, ведь во втором матче квартета была зафиксирована ничья. Основные события разворачивались во втором тайме. Лукаку в начале открыл счет, но гладбаская команда не только сравняла (Бенсебаини с пенальти), но и вышла вперед (Хофманн). Тот же Лукаку спас "Интер" от поражения голом на 90-й минуте.

Среди других матчей выделим встречу "Баварии" с "Атлетико", которая завершилась со счетом 4:0. За мюнхенцев забивали Коман (дважды), Горецка и Толиссо. "Ливерпуль" минимально обыграл "Аякс" (автогол Тальяфико), а "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Порту" - 3:1 (Агуэро, Гюндоган, Ферран Торрес). "Аталанта" без Руслана Малиновского разобралась с "Мидтьюланном" - 4:0 (Сапата, Гомес, Муриель Миранчук).

В Первой лиге состоялся восьмой тур. Одесский "Черноморец" сохранил за собой первое место, обыграв ВПК-Агро 2:0. "Металлист-1925" отстает на три очка, харьковчане одолели "Авангард" 2:1. "Оболонь" под руководством нового тренера Павла Яковенко прервала серию неудач победой над "Агробизнес" (1:0). "Горняк-Спорт" был сильнее "Кристалл" - 3:1, а "Волынь" разобралась с "Альянсом". "Николаев" и "Верес" победителя не выявили - 0:0, а "Прикарпатье" было сильнее тернопольской "Нивы" - 2:1.

Дмитрий Михайленко вновь тренирует

Кипрский "Пафос" объявил о назначении Дмитрия Михайленко главным тренером. Собственно, информация о том, что экс-наставник "Днепра-1" продолжит карьеру на острове, была и раньше, но ему пришлось отбывать двухнедельный карантин. После семи сыгранных матчей "Пафос" пока восьмой в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет восемь очков.

Главной новостью недели, если не считать результаты матчей, являются переговоры топ-клубов о создании общеевропейской Премьер-лиги. Ожидается, что турнир будет запущен в 2022 году под эгидой ФИФА. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами. Однако в УЕФА эту идею не поддерживают. Один из представителей Союза, в частности, отметил, что нынешняя структура европейского футбола оптимальна, а постоянные матче между грандами очень быстро надоедят.