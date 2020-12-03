Разгром Динамо, вылет Ворсклы из Кубка, потеря Шахтера. Главные новости за 2 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 2 декабря

С турнирной точки зрения этот матч не играл особой роли - в любом случае судьба третьего места будет решаться в очном противостоянии "Динамо" и "Ференцвароша". Тем не менее от своей команды всегда ожидают лучшего. Бело-синие в этот раз порадовать болельщиков не сумели. "Ювентус" победил уверенно и безапелляционно. Еще в первом тайме счет открыл Кьеза, после перерыва Роналду удвоил преимущество, а точку поставил Мората. В параллельном матче "Барселона" аналогичным образом переиграла "Ференцварош", голами отличались Гризманн, Брайтвейт и Дембеле.

Оливье Жиру в матче против "Севильи" забил четыре гола. "Челси" победил 4:0 и гарантировал себе выход из группы с первого места. Третьим в этом квартете в любом случае будет "Краснодар", который победил "Ренн". "Боруссия" гарантировала себе место в плей-офф, сыграв вничью с "Лацио". Римлянам придется поспорить за одно из двух первых мест с "Брюгге", который вчера разгромил "Зенит" со счетом 3:0. Наконец в группе Н ПСЖ сделал решительный шаг в направлении 1/8, обыграв МЮ на его поле - 1:3 (Неймар отметился дублем). В этом квартете у трех команд по девять очков, в последнем туре МЮ сыграет с "Лейпцигом", а ПСЖ примет "Башакшехир".

Одной из самых интересных в 1/8 финала Кубка Украины была пара "Агробизнес" - "Ворскла". Команда из Волочиска выиграла семь последних матчей, благодаря чему захватила лидерство в Первой лиге. Полтавчане в УПЛ еще третьи. Из-за возможных проблем с качеством газона "Агробизнес" согласился играть на поле лидера, однако это ему не помешало получить сенсационную победу. Единственный гол в игре забил Руслан Черненко. Стоит напомнить, что в прошлом сезоне "Ворскла" дошла до финала Кубка.

"Мариуполь" вышел на игру против "Вереса" вполне в боевом составе, но ровенчан это не испугало. Они дали бой представителю УПЛ и в конце концов победили 1:0! Единственный гол на счету Гегедоша. "Александрия" разгромила "Минай" 3:0 (Вантух, Бондаренко, Довгий), "Днепр-1" разобрался с "ВПК-Агро" - 0:5 (Сафронов, Назаренко - 2, Довбик, Когут), а "Колос" был сильнее винницкой "Нивы" - 0:4 (Ориховский - 2, Костышин, Коваль). Еще один матч этого этапа - между "Зарей" и "Десной" - будет сыгран 16 декабря.

В матче против "Реала" Жуниор Мораес был заменен в середине первого тайма из-за травмы бедра. Обследование показало обширную гематому у форварда, поэтому в ближайшее время он будет проходить реабилитацию. К концу года Мораес уже не сыграет. Добавим, что "Шахтеру" еще предстоит сыграть два матча УПЛ и поединок шестого тура Лиги Чемпионов против "Интера", в котором будет решаться путевкау в еврокубковую весну.