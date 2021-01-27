Диспетчер того Динамо: сегодня Валентину Белькевичу могло исполниться 48 лет
Хавбек много лет отдал киевлянам
Валентин Николаевич Белькевич родился 27 января 1973 года в Минске. Белорусский и украинский футболист и тренер, выступал за минское "Динамо", киевское "Динамо", карьеру завершил в "Интере" (Баку).
Вместе с командой из Беларуси Валентин выигрывал чемпионат страны, брал Кубок и Суперкубок Беларуси. В 1996 году Белькевич переехал в Киев и выиграл с командой чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны, в 1999-м выходил с коллективом Лобановского в полуфинал ЛЧ.
Белькевич скончался 1 августа 2014 года в Киеве, причиной смерти стала тромбоэмболия.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вуду-дерьмо, маленький осел, трахну твою жену. Что именно Златан и Лукаку наговорили друг другу?
- Тренер Интера прокомментировал конфликт Лукаку и Ибрагимовича
- ВИДЕО, как Кристиан Эриксен на 90+7-й вырвал для Интера победу в дерби с Миланом
- Умер старший брат президента Шахтера Рината Ахметова
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...