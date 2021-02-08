Провал Ливерпуля, 500-й гол Златана, волевая Барса. Главные новости за 7 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 7 февраля

В 23-м туре английской Премьер-лиги состоялась знаковая встреча, которая должна была или обострить интригу в чемпионской гонке, или существенно снизить градус. Вышел второй вариант. "Манчестер Сити" приехал в гости к "Ливерпулю" и разгромил действующего чемпиона. Счет мог быть открыт еще в первом тайме, но Гюндоган не реализовал пенальти. Впрочем, немец исправился после перерыва, когда с игры забил дважды. Между обеими мячами Салах сравнял счет ударом с 11-метровго, а к завершению игры в воротах Алисона Бекера оставили свои автографы Стерлинг и Фоден. 1:4 в пользу "Манчестер Сити", который оторвался от МЮ на пять очков, от "Ливерпуля" на десять, к тому же имеет на игру меньше. Зинченко, к слову, сыграл полный матч.

Лисы сыграли в сухую ничью с "Вулверхэмптоном" - 0:0. Это позволило "Челси" сократить отставание от третьего места до четырех очков - аристократы не без проблем обыграли "Шеффилд" 2:1. Серию из трех поражений подряд прервал "Тоттенхэм" - команда Моуриньо обыграла "Вест Бромвич" благодаря голам Кейна и Сона. Впрочем, шпоры остаются в середине турнирной таблицы - на восьмом месте.

Россонери принимали "Кротоне". Фактор Златана сыграл решающую роль - в первом тайме он начал разгром, а в начале второго закрепил преимущество. Затем Ребич, который оформил дубль за две минуты с пасов Чалханоглу, добил соперника. Для Ибрагимовича первый гол в этой игре стал юбилейным - 500-м в профессиональной карьере. К тому же три очка позволили его команде вновь возглавить турнирную таблицу - преимущество над "Интером" составляет два очка.

Рональд Куман решил оставить на скамейке запасных Лионеля Месси в матче против "Бетиса". Но уже после перерыва был вынужден бросать аргентинца в бой. На тот момент "Барселона" проигрывала после гола Иглесиаса. Лео на 59-й сравнял счет, а затем "Бетис" забил в собственные ворота. Однако андалусцы отыгрались усилиями Руиза, да еще и неплохо атаковали до конца игры. Но последнее слово было за "Барсой" - Тринкао на 87-й минуте забил победный гол - 2:3. Победа позволила каталонцам опередить "Реал" по дополнительным показателям, отставание от "Атлетико" составляет семь очков, впрочем, у матрасников на две игры меньше.

"Марсель" пока не в том состоянии, чтобы конкурировать с парижанами. Надеяться можно было разве что на чудо, но этого не произошло. Мбаппе забил быстрый гол, а в середине первого тайма Икарди закрепил преимущество. Так игра и завершилась - победой ПСЖ со счетом 2:0. Впрочем, парижане остаются третьими в турнирной таблице, ведь "Лион" победил еще в субботу, а "Лилль" в воскресенье обыграл "Нант" 2:0. Наконец начал оправдывать вложенные в себя деньги канадский форвард Джонатан Дэвис, перешедший из "Гента" за три десятка миллионов евро. Он оформи дубль, всего у него пять голов в последних пяти матчах.

В полуфинале встречались победитель Копа Либертадорес "Палмейрас" и победитель Лиги Чемпионов Северной Америки "Тигрес". На этот раз Луису Адриано и компании удача не улыбнулась - победу одержала мексиканская команда. Единственный гол в начале второго тайма ударом с пенальти провел Пьер-Андре Жиньяк. В финале "Тигрес" встретится с победителем пары "Аль-Ахли" (Египет) - "Бавария".

О матчах клубов УПЛ

"Днепр-1" в воскресенье успел сыграть два матча. Сначала разгромно проиграл "Локомотиву" из Ташкента - 0:3, а затем крупно победил "Зету" из Черногории - 4:1. "Десна" уступила со счетом 0:1 "Кайсару" из Казахстана.

По информации СМИ, киевский клуб пытается купить полузащитника молодежной сборной Норвегии Эмиля Бохинена, который играет за "Стабек". В то же время есть слухи, что киевляне отпустят в "Легию" на правах аренды Артема Шабанова.