  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ничья Динамо с Брюгге, Шахтер переиграл Маккаби. Главные новости за 18 февраля
В тренде

Ничья Динамо с Брюгге, Шахтер переиграл Маккаби. Главные новости за 18 февраля

Общие новости
(1 голосов)

А также другие матчи 1/16 Лиги Европы и отставка Ковальца в Черноморце

Ничья Динамо с Брюгге, Шахтер переиграл Маккаби. Главные новости за 18 февраля

Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 18 февраля

Динамо не смогло переиграть Брюгге

В первом матче 1/16 плей-офф Лиги Европы киевское “Динамо” сыграло вничью с “Брюгге”. В Киеве было холодно, шел снег, и это влияло на качество игры. Матч прошел практически без моментов, но команды все же обменялись голами. Все они были забиты во втором тайме. Сначала Виталий Буяльский поразил ворота Миньоле красивым ударом, а через пять минут “Динамо” пропустило после углового. Бущан ошибся на выходе, Беседин не доиграл с Мехеле и центрбек “Брюгге” отправил мяч в ворота – 1:1.

Шахтер забил два гола Маккаби Тель-Авив

“Шахтер”, в отличие от “Динамо”, смог выиграть в первой игре плей-офф. Команда Луиша Каштру переиграла на выезде “Маккаби” Тель-Авив. “Горняки” забили по голу в каждом из таймов. Сначала Марлос, Матвиенко и Алан Патрик разыграли красивую комбинацию, которая закончилась голом бразильца, а в самом конце игры Фернандо и Тете организовали контратаку – 2:0.

Тоттенхэм и Юнайтед забили по четыре гола, провал Наполи

АПЛ – единственный чемпионат, представленный в 1/16 Лиги Европы четырьмя клубами, и никто из них вчера не проиграл. “Арсенал” и “Лестер” сыграли вничью с “Бенфикой” и “Славией”, а “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэм” забили “Реал Сосьедаду” и “Вольфсбергу” по четыре мяча (4:0 и 4:1). Неожиданность дня – поражение “Наполи” испанской “Гранаде” (2:0). Паулу Фонсека во главе “Ромы” с таким же счетом обыграл свой бывший клуб “Брагу”. С другими результатами дня вы можете ознакомиться в разделе Лиги Европы ►►.

Ковалец покинул Черноморец

Сергей Ковалец покинул пост главного тренера одесского "Черноморца". Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон, информирует официальный сайт клуба. Ковалец возглавлял “Черноморец” с мая 2020 года. Под его руководством одесский клуб сыграл 27 матчей: 13 побед, 9 ничьи и 5 поражений. На пост нового главного тренера "моряков" будет назначен Алексей Антонов. Причиной отставки Ковальца могла стать задолженность по зарплате.

УАФ утвердила календарь матчей 1/4 финала Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола утвердила третье марта как дату проведения четвертьфиналов Кубка Украины. Полное расписание стадии: "Динамо" – "Колос" (17:00), "Днепр-1" – "Александрия" (19:00), "Агробизнес" – "Шахтер" (19:00, матч состоится в Киеве, на стадионе "Динамо" им. В. В. Лобановского), "Верес" – "Заря" (время матча будет определено позже).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...