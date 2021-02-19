Ничья Динамо с Брюгге, Шахтер переиграл Маккаби. Главные новости за 18 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 18 февраля

В первом матче 1/16 плей-офф Лиги Европы киевское “Динамо” сыграло вничью с “Брюгге”. В Киеве было холодно, шел снег, и это влияло на качество игры. Матч прошел практически без моментов, но команды все же обменялись голами. Все они были забиты во втором тайме. Сначала Виталий Буяльский поразил ворота Миньоле красивым ударом, а через пять минут “Динамо” пропустило после углового. Бущан ошибся на выходе, Беседин не доиграл с Мехеле и центрбек “Брюгге” отправил мяч в ворота – 1:1.

“Шахтер”, в отличие от “Динамо”, смог выиграть в первой игре плей-офф. Команда Луиша Каштру переиграла на выезде “Маккаби” Тель-Авив. “Горняки” забили по голу в каждом из таймов. Сначала Марлос, Матвиенко и Алан Патрик разыграли красивую комбинацию, которая закончилась голом бразильца, а в самом конце игры Фернандо и Тете организовали контратаку – 2:0.

Тоттенхэм и Юнайтед забили по четыре гола, провал Наполи

АПЛ – единственный чемпионат, представленный в 1/16 Лиги Европы четырьмя клубами, и никто из них вчера не проиграл. “Арсенал” и “Лестер” сыграли вничью с “Бенфикой” и “Славией”, а “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэм” забили “Реал Сосьедаду” и “Вольфсбергу” по четыре мяча (4:0 и 4:1). Неожиданность дня – поражение “Наполи” испанской “Гранаде” (2:0). Паулу Фонсека во главе “Ромы” с таким же счетом обыграл свой бывший клуб “Брагу”. С другими результатами дня вы можете ознакомиться в разделе Лиги Европы ►► .

Сергей Ковалец покинул пост главного тренера одесского "Черноморца". Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон, информирует официальный сайт клуба. Ковалец возглавлял “Черноморец” с мая 2020 года. Под его руководством одесский клуб сыграл 27 матчей: 13 побед, 9 ничьи и 5 поражений. На пост нового главного тренера "моряков" будет назначен Алексей Антонов. Причиной отставки Ковальца могла стать задолженность по зарплате .

Украинская ассоциация футбола утвердила третье марта как дату проведения четвертьфиналов Кубка Украины. Полное расписание стадии: "Динамо" – "Колос" (17:00), "Днепр-1" – "Александрия" (19:00), "Агробизнес" – "Шахтер" (19:00, матч состоится в Киеве, на стадионе "Динамо" им. В. В. Лобановского), "Верес" – "Заря" (время матча будет определено позже).