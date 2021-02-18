Официально: Ковалец покинул Черноморец

Украинский специалист Сергей Ковалец покинул пост главного тренера одесского "Черноморца", об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

54-летний тренер возглавлял команду с мая 2020 года. Под его руководством одесский клуб в 27 матчах одержал 13 побед, 9 ничьи и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных - 22 мяча.

Руководство ФК "Черноморец" поблагодарило специлиста за профессиональную работу и пожелало успехов и новых побед в дальнейшей карьере.

На пост нового главного тренера "моряков" будет назначено Алексея Антонова.

Напомним, что Алексей Антонов выступал за Черноморец в 2013-2014 годах, а также в 2017-м году. В текущем сезоне в турнирной таблице Первой лиги "Черноморец" находится на 3-м месте, набрав 28 очков.