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Официально: Ковалец покинул Черноморец

Первая лига
(2 голосов)

У одесского клуба появится новый наставник

Официально: Ковалец покинул Черноморец

фото - ФК Черноморец

Новина українською

Украинский специалист Сергей Ковалец покинул пост главного тренера одесского "Черноморца", об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

54-летний тренер возглавлял команду с мая 2020 года. Под его руководством одесский клуб в 27 матчах одержал 13 побед, 9 ничьи и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных - 22 мяча.

Руководство ФК "Черноморец" поблагодарило специлиста за профессиональную работу и пожелало успехов и новых побед в дальнейшей карьере.

На пост нового главного тренера "моряков" будет назначено Алексея Антонова.

Напомним, что Алексей Антонов выступал за Черноморец в 2013-2014 годах, а также в 2017-м году. В текущем сезоне в турнирной таблице Первой лиги "Черноморец" находится на 3-м месте, набрав 28 очков.

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В статье: Сергей Ковалец Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Черноморец

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Комментарии (19)
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Ol-g (Одесса)
18.02.2021 в 13:59
Мелко плаваем.
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0
0
Ol-g (Одесса)
18.02.2021 в 13:58
Мелко плаваем.
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
18.02.2021 в 13:36
Странное решение... огорчили этой информацией, всегда симпатизировал Черноморцу, а тут похоже деньги кончились или мозги...
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+3
0
avatar
pofig 50 (Олександрія)
18.02.2021 в 13:29
Дивився матчі,вболівав за Чорноморець щоб вийшов в УПЛ..Ну а тепер торба морякам-кабаки..Шкода..
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+3
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
18.02.2021 в 13:28
Пи*дец Черноморцу! Жаль Ковальца, лучше бы в Оболони остался.
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+4
0
янковский ян (Запорожье)
18.02.2021 в 13:27
Судя по всему ковальцу сказали что повышаться в классе нельзя. А зачем амбициозному тренеру такой расклад. Другого обьяснения я не вижу. Кто знает. Ау Одесса
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+2
0
якось так (Виники)
18.02.2021 в 13:10
Черноморец доигрывает свой последний чемпионат.....
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+1
0
Dimoncho (Kharkov)
18.02.2021 в 13:07
Обидно, когда УПЛ заполонили сёла, а в городе-миллионнике не хватает финансирования на команду в УПЛ. Рейтинг трансляций УПЛ на огромной скорости стремиться к нулю
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+9
-1
Тренерую (Столица)
18.02.2021 в 13:34
Согласен с Вами, не в обиду "сёлам"!!!
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+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
18.02.2021 в 13:42
Был уже эксперимент , когда папа из петрово взялся финансировать Десну еще в Першой лиге ... еле в себя пришли после такого счастья ... а деньги свободные сейчас и правда есть только у аграриев ...
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0
0
Dimoncho (Kharkov)
18.02.2021 в 13:05
МДА... Наша песня хороша - начинай сначала
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+6
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
18.02.2021 в 13:03
Клімов з переляку обісрався, що Ковалець, не дай боже, виведе одеситів в УПЛ. А навіщо йому таке щастя?
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+8
0
alexfc (Киев)
18.02.2021 в 13:05
Та да . Денег нет. А он в ПЛ спешит. Нам так не надо. Поєтому будет распродажа футболистов и игра молодняком. чтоб опустится на место 10-15.
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+4
0
белорус (Киев)
18.02.2021 в 13:30
так зачем тогда ему клуб вообще, продал бы тем, кто может нормально содержать клуб в УПЛ, а то действительно одни колхозные команды аграриев играют. Антонов - тренер, не смешите меня, с таким успехом и меня можно посадить в кресло главного
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+2
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
18.02.2021 в 13:42
Я буду сміятися, якщо і з Антоновим раптом будуть йти в лідерах. Доведеться і його терміново виганяти "за обопільною згодою сторін".
+1
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
18.02.2021 в 13:01
Грає пісня гурту Пирятин "Нема грошей"
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+6
-1
avatar
ДВ (Одесса)
18.02.2021 в 12:59
Климов & Писюра жгите дальше
Ответить
+5
0
Dimoncho (Kharkov)
18.02.2021 в 13:09
Что они могут поделать, если банально нет денег?
Ответить
0
-2
avatar
ДВ (Одесса)
18.02.2021 в 13:12
Продать клуб. Гельзин хотел , Янки хотели ; другие претенеденты также полагаю были
+2
0


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