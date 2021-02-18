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Официально: Ковалец покинул Черноморец
У одесского клуба появится новый наставник
фото - ФК Черноморец
Украинский специалист Сергей Ковалец покинул пост главного тренера одесского "Черноморца", об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
54-летний тренер возглавлял команду с мая 2020 года. Под его руководством одесский клуб в 27 матчах одержал 13 побед, 9 ничьи и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных - 22 мяча.
Руководство ФК "Черноморец" поблагодарило специлиста за профессиональную работу и пожелало успехов и новых побед в дальнейшей карьере.
На пост нового главного тренера "моряков" будет назначено Алексея Антонова.
Напомним, что Алексей Антонов выступал за Черноморец в 2013-2014 годах, а также в 2017-м году. В текущем сезоне в турнирной таблице Первой лиги "Черноморец" находится на 3-м месте, набрав 28 очков.
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