Ярославский: Будет достаточно денег, чтобы новый Металлист играл в Лиге чемпионов

Александр Ярославский, который сделал заявление о возрождении "Металлиста ", так рассказал о своем решении.

"Каких только заявлений не было: всевозможных политиков, околофутбольных людей, что уже вернули и "Металлист", и большой футбол. Но футбола нет никакого. "Металлиста" как не было, так и нет.

Я как-то утром встал и понял, что пора возвращать "Металлист".

Я всегда говорил, что если и заниматься, то только "Металлистом". Думаю, что и областная власть должна принять в этом участие. Также я возлагаю надежды болельщиков. В определенный момент они холодно отнеслись к клубу, у меня есть к ним вопросы. Я хочу, чтобы они знали: если мы вернем "Металлист", то не имеем права его отпускать.

Диалог с Красниковым (основатель "Металла") никогда не останавливался. Если я взялся за возвращение "Металлиста" - он будет обязательно в Харькове, болельщики могут быть спокойны. Мы его вернем железно. У меня нет в этом никаких сомнений.

Когда я принимал "Металлист" в 2005 году, он играл в Первой лиге, а затем мы разрывали известные европейские клубы. Я уверен, что наш старый-новый проект будет участвовать в Лиге чемпионов. Харьков этого заслуживает. Достаточно финансирования, достаточно денег, чтобы мы играли в Лиге чемпионов", - сказал Красников.