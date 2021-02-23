Ярославский: Будет достаточно денег, чтобы новый Металлист играл в Лиге чемпионов
Ярославский анонсирует амбициозный проект
Александр Ярославский, который
"Каких только заявлений не было: всевозможных политиков, околофутбольных людей, что уже вернули и "Металлист", и большой футбол. Но футбола нет никакого. "Металлиста" как не было, так и нет.
Я как-то утром встал и понял, что пора возвращать "Металлист".
Я всегда говорил, что если и заниматься, то только "Металлистом". Думаю, что и областная власть должна принять в этом участие. Также я возлагаю надежды болельщиков. В определенный момент они холодно отнеслись к клубу, у меня есть к ним вопросы. Я хочу, чтобы они знали: если мы вернем "Металлист", то не имеем права его отпускать.
Диалог с Красниковым (основатель "Металла") никогда не останавливался. Если я взялся за возвращение "Металлиста" - он будет обязательно в Харькове, болельщики могут быть спокойны. Мы его вернем железно. У меня нет в этом никаких сомнений.
Когда я принимал "Металлист" в 2005 году, он играл в Первой лиге, а затем мы разрывали известные европейские клубы. Я уверен, что наш старый-новый проект будет участвовать в Лиге чемпионов. Харьков этого заслуживает. Достаточно финансирования, достаточно денег, чтобы мы играли в Лиге чемпионов", - сказал Красников.
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