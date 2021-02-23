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Ярославский: Будет достаточно денег, чтобы новый Металлист играл в Лиге чемпионов

Общие новости
(2 голосов)

Ярославский анонсирует амбициозный проект

Ярославский: Будет достаточно денег, чтобы новый Металлист играл в Лиге чемпионов

Новина українською

Александр Ярославский, который сделал заявление о возрождении "Металлиста", так рассказал о своем решении.

"Каких только заявлений не было: всевозможных политиков, околофутбольных людей, что уже вернули и "Металлист", и большой футбол. Но футбола нет никакого. "Металлиста" как не было, так и нет.

Я как-то утром встал и понял, что пора возвращать "Металлист".

Я всегда говорил, что если и заниматься, то только "Металлистом". Думаю, что и областная власть должна принять в этом участие. Также я возлагаю надежды болельщиков. В определенный момент они холодно отнеслись к клубу, у меня есть к ним вопросы. Я хочу, чтобы они знали: если мы вернем "Металлист", то не имеем права его отпускать.

Диалог с Красниковым (основатель "Металла") никогда не останавливался. Если я взялся за возвращение "Металлиста" - он будет обязательно в Харькове, болельщики могут быть спокойны. Мы его вернем железно. У меня нет в этом никаких сомнений.

Когда я принимал "Металлист" в 2005 году, он играл в Первой лиге, а затем мы разрывали известные европейские клубы. Я уверен, что наш старый-новый проект будет участвовать в Лиге чемпионов. Харьков этого заслуживает. Достаточно финансирования, достаточно денег, чтобы мы играли в Лиге чемпионов", - сказал Красников.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (21)
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AndrewKruk (Київ)
23.02.2021 в 22:02
Удачи Ярославскому.
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0
0
Slavutic
23.02.2021 в 21:22
Удачи! Харьков, как и Одесса, заслуживают иметь хорошие команды в своих городах!
Ответить
+6
0
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dimonxman again (London)
23.02.2021 в 21:31
А еще Днепр и Львов!
Ответить
+4
0
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
23.02.2021 в 21:32
Кропивницкий також !!!
+1
0
Slavutic
23.02.2021 в 21:54
Днепр и Львов худо бедно, но имеют команды в Вышке, а Одесса и Харьков сейчас в крутом пике! В Одессе закончился президент.) Климов совершенно не хочет (или не может) развивать футбол в Южной Пальмире, а Харьков никак не может определиться, на какой из двух Металлов сделать ставку!
0
0
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Просто Квашин (Харьков)
23.02.2021 в 21:22
История учит настойчиво: Не хочешь лишиться монет — Скажи «мастерам» разговорчивым «А ну-ка покажь документ!» Они с восхищёнными лицами Внимали пьянящим словам, Что станет их город столицею — Его назовут Нью-Москва. Потом догадались — обмануты, Связались неведомо с кем! Играть не умеющий в шахматы «Гроссмейстер» помчался к реке. Он с лодки шутливо развенчивал Плывущих в воде дураков… А всё-таки жалко доверчивых Любителей из Васюков.
Ответить
+1
0
Ten0N (Leopolis)
23.02.2021 в 21:09
Ярославский: Будет достаточно денег, чтобы новый Металлист играл в Лиге чемпионов Достаточно финансирования, достаточно денег, чтобы мы играли в Лиге чемпионов", - сказал Красников. Так кто что сказал?
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+4
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
23.02.2021 в 21:04
Какой-то новый тренд: есть трое Карпат, теперь будет три Металлиста. К чести харьковчан, тут хоть названия команд отличаются. А вообще искренне желаю чтобы Ярославскому удалось осуществить задуманное!
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+4
-1
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
23.02.2021 в 21:07
Вот бы еще луцкую Волынь как-то отжать у Палицы-по*уиста и вернуть в управление искреннему любителю футбола Васе Столяру
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+2
-1
Cherkasskiy (Черкаси)
23.02.2021 в 21:04
Мирон Богданович Маркевич дождался свой амбициозный проект. Дай Бог чтобы все реализовалось и в скором времени!
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+5
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
23.02.2021 в 20:57
Может упыри Харькова и Донецка в желании быть первыми -- перестануть гадить ДИНАМО....????
Ответить
+1
-9
ещё не специалист (Кривой Рог)
23.02.2021 в 20:59
через пару поколений может и перестанут...
Ответить
+2
-1
aleks68
23.02.2021 в 21:11
больше всего твоему .....дЫнамо гадит его .....хозяин суркис.лижи ему зад и не тявкай тупое чмо
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+5
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
23.02.2021 в 20:54
Парень-девушке.... Раздевайся...Наш будущий сын будет Президентом США !!!
Ответить
+2
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
23.02.2021 в 20:58
І що, ти роздягнувся?
Ответить
+5
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
23.02.2021 в 21:21
Ні гомік... Подивився як ти роздягнувся та роздвигнув ноги...."дєвушка" оказалась активнім геем...
+1
-2
avatar
Antolog (Одесса)
23.02.2021 в 20:52
Металлист, Днепр, Черноморец, Кривбасс, Карпаты... кто же против их возрождения, как впрочем и против того, чтобы Украина была топ страной, а в ней жили позитивные, счастливые в большинстве своем граждане. Но ведь найдутся гаденыши, которые начнут тут: за чей счет банкет... все вокруг воры и бандиты... и т.д., а местные "работяги" с пятью аккаунтами у каждого, на каждой из тем будут доказывать, что земля плоская...) Вот так и живем... Надеюсь вы живете, а не существуете... Позитива всем и дождаться того дня, когда все гаденыши превратятся в белых лебедей, от этого выиграют все...)
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+4
0
Dortmund 09 (Киев)
23.02.2021 в 20:50
Реальная третья сила, которая теперь уже имеет все шансы стать первой. Главное, что бы человеку дали работать.
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+4
-2
babose (Харьков)
23.02.2021 в 20:44
Йес!
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+1
-1
babose (Харьков)
23.02.2021 в 20:44
Ответить
+1
-1
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
23.02.2021 в 21:27
Балбес ты
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0
0


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