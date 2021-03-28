Минус Ярмоленко, разгром от Динамо, Жерсон - герой. Главные новости за 27 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 27 марта

Речь, конечно же, о ближайших матчах против Финляндии и Казахстана. Как сообщили в УАФ, Андрей до сих пор не залечил до конца травму, поэтому тренерский штаб решил отпустить его в клуб. Ярмоленко травмировал колено еще в феврале, недавно вернулся к тренировкам, но принял участие лишь в одном матче дубля "Вест Хэма".

По сообщению итальянских СМИ, миланский "Интер", который уверенно лидирует в турнирной таблице Серии А, ищет нового игрока на левый фланг. Летом "Интер" покинет ветеран Янг, остается Дармиан для обороны и Перишич для атаки, однако Антонио Конте хочет иметь в своем распоряжении более сбалансированного игрока. Приоритетная цель - Робин Гозенс из "Аталанты", однако препятствием может стать его трансферная стоимость. Виталий Миколенко - один из альтернативных вариантов для "Интера".

Соперником киевлян стало бухарестское "Динамо". Матч был организован при посредничестве Мирчи Луческу - румынский клуб продавал виртуальные билеты, чтобы собрать средства на продление лицензии для выступлений в высшем дивизионе. Киевляне в итоге победили со счетом 3:0. Голами в составе бело-синих отличались Клейтон, Леднев и 19-летний воспитанник академии Даниил Хондак.

Пока только в матче против Ирландии в рамках отбора к ЧМ-2022. Люксембург выдержал давление куда более именитого соперника, счет 0:0 держался до 85-й минуты, а затем Жерсон Родригес подхватил мяч и неотразимо пробил в нижний угол с дальней дистанции. Спастись от поражения ирландцам не удалось. В этой же группе Сербия и Португалия сыграли в феерическую ничью 2:2. Португальцы забили дважды в первом тайме - отличился Диегу Жота, но сербы отыгрались благодаря голам Митровича и Костича. На последних секундах Роналду, казалось, принес своей команде победу, но арбитр не зафиксировал взятие ворот, хотя на повторе заметно, что мяч пересек линию.

Чехия прервала пятиматчевую победную серию Бельгии - в начале второго тайма Провод открыл счет, почти сразу Лукаку ответил своим голом, все в конце концов так и завершилось 1:1. В этой же группе Беларусь разгромила Эстонию 4:2. Лидерство в группе G захватила Турция. Во втором матче команда Шенола Гюнеша разбила Норвегию 3:0 (дубль Туфана, еще один гол Союнджу). Впрочем, шесть очков также и у Черногории, которая разгромила Гибралтар 4:1. Нидерланды спокойно обыграли Латвию 2:0. В группе Н Мальта сенсационно сыграла вничью со Словакией - 2:2, Хорватия обыграла Кипр 1:0, а Россия одолела Словению 2:1.

На сборах в Турции команда Руслана Ротаня сыграла второй матч в рамках Antalya Cup, на этот раз соперниками сине-желтых стали сверстники из Узбекистана. В середине первого тайма Бражко забил с пенальти, но сразу после перерыва украинцы пропустили в ответ. Игра так и завершилась - 1:1. Ранее, напомним, молодежная сборная Украины уступила Болгарии 1: 2.

В пятницу в СМИ разошлась заявление агента Тайсона о том, что он подписал предварительный контракт с бразильским "Интернасьонал". Но вице-президент клуба опроверг эти слова. Он подтвердил, что "Интернасьонал" направил письмо "Шахтеру", в котором сообщил о своем намерении подписать Тайсона, но никаких предварительных соглашений между сторонами заключено не было.