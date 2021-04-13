План Ярославского, слухи о Ярмоленко, рейтинг клубов от Forbes. Главные новости за 12 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 12 апреля

Бывший владелец харьковского "Металлиста" Александр Ярославский заявил, что в ближайшее время (речь о периоде до месяца) будет возвращен бренд, который оказался в руках опального олигарха Сергея Курченко. Ярославский также подтвердил, что нынешний лидер Второй лиги "Металл" станет базой для возрожденного "Металлиста".

Этого, видимо, следовало ожидать, зная любовь Игоря Суркиса к своим прежним игрокам. Западные СМИ сообщают, что киевское "Динамо" якобы ведет переговоры с "Вест Хэмом" о трансфере Андрея Ярмоленко. У того, напомним, контракт заканчивается летом 2022-го года, он имеет одну из самых больших зарплат в команде, но очень много пропускает из-за травм. В частности, Андрей не выходил на поле с февраля, когда травмировался в игре с МЮ.

Международный рейтинг спортивных исследований CIES Football Observatory на основе собственных оценок опубликовал рейтинг игроков за последний месяц. Его возглавил хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский. В частности, он опередил таких футболистов как Карим Бензема, Херардо Морено, Леон Горецка, Фред и другие. Добавим, что Малиновский в двух последних матчах за "Аталанту" отметился четырьмя результативными передачами.

"Нива" объявила о подписании контракта с Игорем Климовским, который в феврале покинул пост главного тренера донецкого "Олимпика". Правда, пока его подменять ассистент Руслан Уманец, поскольку Климовский восстанавливается после операции на ноге. Добавим, что "Нива", после 20 сыгранных матчей занимает 13 место в Первой лиге.

Возглавила рейтинг "Барселона", которая оценивается в 4,76 миллиарда долларов. Совсем немного отстает "Реал" – 4,75 млрд, третье место занимает "Бавария" с показателем 4,21 млрд. Еще трем клубам удалось пересечь отметку в 4 млрд - это "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", у "Челси" - 3,2 млрд, у "Арсенала" - 2,8, ПСЖ оценивают в 2,5 млрд, замыкает десятку "Тоттенхэм" с показателем в 2,3 млрд долларов.

О результатах в ТОП-чемпионатах

В Испании тур завершал поединок "Сельты" и "Севильи". Игра порадовала зрителей обилием голов - победу со счетом 3:4 в итоге добыли андалусцы. "Севилья" отстает от "Барсы" на четыре балла. В Англии "Эвертон" не смог обыграть "Брайтон" - ничья 0:0, а "Вест Бромвич" разгромил "Саутгемптон" 3:0, для спасения команде Аллардайса нужно отыграть восемь баллов. В Италии "Сассуоло" минимально одолел "Беневенто", а в Германии "Байер" сыграл в сухую ничью с "Хоффенхаймом".