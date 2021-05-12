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Зинченко - чемпион, решение Буффона, конфуз Барселоны. Главные новости за 11 мая

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А также переговоры с Луческу и защитник для Испании

Зинченко - чемпион, решение Буффона, конфуз Барселоны. Главные новости за 11 мая

Getty Images / Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 11 мая

Зинченко снова чемпион Англии

В английской Премьер-лиге состоялся матч 36-го тура - МЮ принимал "Лестер". В первом тайме соперники обменялись голами, а после перерыва лисы забили решающий гол усилиями Союнджу. "Лестер" победил 1:2, а это значит, что "Манчестер Сити" стал недосягаемым для "Манчестер Юнайтед" и уже празднует чемпионство. Для украинского защитника Александра Зинченко это уже третье золото в Англии. В целом он выиграл девятый трофей в составе "Сити".

Буффон покидает Ювентус

Легендарный вратарь объявил о том, что не продлит контракт с туринским грандом, поэтому летом покинет клуб. При этом Джанлуиджи ничего не говорит о том, что он завершает карьеру. 43-летний голкипер выступал за "Ювентус" с 2001-го по 2018-й, а также вернулся в команду в 2019-м. Он десять раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок, а вот Лига Чемпионов ему так и не покорилась, хотя играл в финале трижды.

Суркис предлагает новый контракт Луческу

Так утверждает известный журналист Игорь Цыганик. По его словам, нынешнее соглашение между "Динамо" и тренером действует еще год, но Игорь Суркис предложил Луческу продолжить сотрудничество. На какой именно срок, Цыганик не уточняет, но отмечает, что в настоящее время стороны ведут переговоры о задачах на следующий сезон.

Динамо может подписать лучшего бомбардира УПЛ

Одно из изданий сообщает, что игроком киевского клуба в ближайшее время станет форвард "Ворсклы" Владислав Кулач. При этом в "Динамо" он перейдет на правах свободного агента, ведь у него заканчивается контракт с полтавчанами. Добавим, что Кулач является воспитанником "Шахтера", сезон 2020-21 стал лучшим в его карьере - Владислав забил 15 голов и выиграл бомбардирскую гонку УПЛ. Форвард также неудачно выступал в Турции и Венгрии.

Испания натурализовала французского защитника

Уже на Евро за Фурию Роху может сыграть 26-летний защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт. Он родился во Франции, но имеет басские корни. Ляпорт начинал карьеру в "Атлетику" из Бильбао, откуда и переехал в Англию. При этом он играл за молодежные сборные Франции, но в составе первой команды не провел ни одного матча. Инициатором натурализации стал главный тренер сборной Испании Луис Энрике. ФИФА дала разрешение и уже в ближайшие дни процесс будет завершен.

Барселона, похоже, выбывает из чемпионской гонки

Каталонцы ухудшили свое положение, сыграв вничью с "Атлетико", а во вторник вообще поставили под сомнение чемпионские амбиции. Команда Рональда Кумана играла на выезде с середняком "Леванте". В первом тайме "Барса" забила дважды усилиями Месси и Педри и, казалось, обеспечила себе комфортное преимущество. Но после перерыва "Леванте" ожил и отыгрался. Дембеле снова вывел блаугранас вперед, но и на этот гол соперник нашел ответ - Леон на 83-й минуте установил окончательный счет 3:3. "Барселона" вышла на второе место, опередив "Реал" на одно очко, но сливочные свой матч играют завтра, "Атлетико" же сегодня может оторваться на четыре очка, если обыграет "Реал Сосьедад".

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