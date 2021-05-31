Интрига в Первой лиге, смена лидера во Второй, слухи о Забарном. Главные новости за 30 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 30 мая

В Первой лиге состоялись два перенесенных ранее матче. Встреча "Николаева" и "Волыни" имела важное значение в контексте борьбы за путевку в элиту. Больше повезло хозяевам, в составе которых дублем выстрелил Кушниренко. Луцкая команда смогла ответить лишь голом Хагназари. 2:1 и "Николаев" приблизился к "Металлисту 1925" на расстояние одного очка. За два тура до финиша именно эти два клуба, а также "Агробизнес", который отстает на один пункт от николаевцев, разыграют последнюю, третью путевку в УПЛ. "Волынь" из числа претендентов выпала.

В поединке между "Прикарпатьем" и "Авангардом" из Краматорска решалось, останутся ли ивано-франковцы под угрозой вылета. Похоже, что им удастся удержаться во втором дивизионе. В первом тайме Кохман не реализовал пенальти, но Барчук и Сондей обеспечили преимущество. После перерыва Похитайло один гол отыграл, но Цюцюра реализовал пенальти - 3:1, "Прикарпатье" уже на четыре балла оторвалось от предпоследнего "Кремня".

Интрига в третьем дивизионе (точнее в этой группе) достигла апогея. За два тура до финиша "Дунаевцы", идущие третьим, сыграли вничью с "Ужгородом" - 0:0. Одного набранного очка хватило закарпатцам, чтобы вернуть лидерство - у них поровну баллов с "Подольем", но они опережают команду из Хмельницкого по дополнительным показателям. "Дунаевцы" отстают от обоих на три очка. Именно эти три клуба разыграют две путевки в Первую лигу в последних двух турах чемпионата.

Собственно, Георгий Цитаишвили давно заявлял, что поменяет паспорт, вот наконец Федерация футбола Грузии об этом объявила официально и опубликовала фотографии Гио в форме национальной сборной. Напомним, что Цитаишвили много выступал за юниорскую и молодежную сборные Украины, в частности, он помог сине-желтым выиграть молодежный чемпионат мира, Гио даже забивал гол в финале.

Турецкие СМИ сообщают, что "Шахтер" заинтересован в подписании защитника "Галатасарая" Маркао. Точнее, якобы игрока желает видеть в составе своей команды Роберто Де Дзерби. Один из российских сайтов сообщает, что "Челси" интересуется Ильей Забарным и даже договаривается с "Динамо" при посредничестве Андрея Шевченко. А вот "Ингулец" подписал контракт с Евгением Опанасенко, воспитанником запорожского "Металлурга", который много поиграл за "Зарю", провел сезон в Турции, а в последнее время выступал за "Ворсклу".

О зарубежных трансферах и тренерах

Сначала о тренерах. "Лацио" ведет переговоры с Мауруцио Сарри, а Рауля называют главным претендентом на пост тренера "Реала". Маурисио Поччетино заявил руководству ПСЖ, что желает покинуть свой пост. Тьерри Анри снова будет помощником Роберто Мартинеса в штабе сборной Бельгии. Об игроках. "Ювентус" может подписать двух игроков "Милана" - он ведет переговоры с Джанлуиджи Доннаруммой, у которого заканчивается контракт, а также интересуется Хаканом Чалханоглу. "Барселона" хочет приобрести Пау Торреса из "Вильярреала" или Матейса де Лигта из "Ювентуса", со дня на день ожидается приезд Агуэро, до начала Евро каталонцы стремятся подписать Вейналдума.