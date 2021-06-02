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Сабо о скандале с Шевчуком: Слава парень неплохой, но немного пижонистый

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(1 голосов)

Йожеф Йожефович таких действий не одобряет

Сабо о скандале с Шевчуком: Слава парень неплохой, но немного пижонистый

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал скандал, в который попал экс-игрок "Шахтера" Вячеслав Шевчук, который был задержан за вождение в нетрезвом виде.

"Не знаю, что там с ним произошло, только в прессе об этом читал. Конечно, неправильно, что он сел пьяным за руль. Я непьющий человек, но если 50 грамм принял, не сажусь за руль или вызываю человека, который может меня отвезти.

Слава парень неплохой, с ним можно общаться, но немного пижонистый. Когда попался полиции, мог согласиться, подписать протокол, заплатить штраф. Но непонятно, почему оказывал сопротивление…

Думаю, он правильно сделал, что решил не работать на телеканале "Футбол". У него есть маленькое оправдание, что он уже не футболист, имеет право выпивать, но не садиться за руль. Об этом надо помнить, если есть мозги, потому что можно покалечить и себя, и других. Два игрока в "Динамо" были – Милевский и Алиев, которые тоже всю жизни пили, а теперь в 35 лет хотят играть на высоком уровне. Но разве они пример для Сабо? Всегда с такими боролся, увольнял из команды", - сказал Сабо.

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В статье: Вячеслав Шевчук Йожеф Сабо Телеканал Футбол1/2/3
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Комментарии (2)
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KDK2020 (Киев)
02.06.2021 в 19:13
Ва всьйом вінафати Дінамо, Суркіси і Мілєвскій с Алієвим.
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Antolog (Одесса)
02.06.2021 в 18:31
- Я непьющий человек, но если 50 грамм принял, не сажусь за руль... Это как? Может не бухающий...)
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