Сабо о скандале с Шевчуком: Слава парень неплохой, но немного пижонистый

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал скандал, в который попал экс-игрок "Шахтера" Вячеслав Шевчук, который был задержан за вождение в нетрезвом виде .

"Не знаю, что там с ним произошло, только в прессе об этом читал. Конечно, неправильно, что он сел пьяным за руль. Я непьющий человек, но если 50 грамм принял, не сажусь за руль или вызываю человека, который может меня отвезти.

Слава парень неплохой, с ним можно общаться, но немного пижонистый. Когда попался полиции, мог согласиться, подписать протокол, заплатить штраф. Но непонятно, почему оказывал сопротивление…