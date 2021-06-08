Разгром от Украины, российская истерика из-за формы, потеря Испании. Главные новости за 7 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 7 июня

Команда Андрея Шевченко сыграла последний контрольный поединок накануне Евро. Наконец сине-желтым удалось забить больше, чем один мяч. Этому поспособствовало удаление защитника киприотов Панайоту на 36-й минуте, после чего Ярмоленко реализовал пенальти. Перед перерывом преимущество удвоил Зинченко, а во втором тайме Ярмоленко оформил дубль, еще один мяч на счету Яремчука. 4:0 в итоге - сборная Украины в хорошем настроении отправляется на Евро, где 13 июня сыграет первый матч со сборной Нидерландов.

Истерика в России из-за контура карты Украины на форме после воскресенья набрала еще больших оборотов. Конечно, россияне обратились в УЕФА с требованием объяснить ситуацию и вообще запретить непокорным украинцам такой беспредел. Но натолкнулись на заявление о том, что форма выполнена с соблюдением всех правил и никто не будет ее запрещать. Конечно, в Москве начали угрожать УЕФА ответом, в СМИ даже появилась информация, что сборная России может бойкотировать Евро. В конце концов, как правильная сказал Андрей Шевченко, какая разница, что творится где-то на северо-востоке, главное, что форма и ее дизайн порадовала болельщиков сборной Украины.

По информации турецких СМИ, Андрей Лунин попал на радар стамбульского "Бешикташа". Правда, не сообщается, речь идет об аренде, или о желании выкупить украинского голкипера. Кроме Лунина "Бешикташ" рассматривает кандидатуру Мэтью Райана из "Арсенала". Добавим, что Андрей в прошлом сезоне сыграл всего один матч, он не попал в окончательную заявку Украины на Евро. Раньше за "Бешикташ" выступал Денис Бойко, но стать основным голкипером стамбульского гранда ему не удалось.

Серхио Бускет сдал положительный тест на коронавирус. Как следствие, ключевой хавбек ушел на самоизоляцию, при этом тесты других игроков дали отрицательный результат. Тренерский штаб не планирует менять капитана на другого в заявке. В то же на товарищеский поединок с Литвой, запланированный на 8 июня, срочно вызвана молодежная сборная Испании. Первый свой матч на Евро Фурия Роха сыграет со Швецией 14 июня.

Германия поиздевалась над Латвией

Последний матч в рамках подготовки к Евро сыграла Бундестим. Под каток команды Лева попала латвийская сборная. Еще в первом тайме в ее ворота влетело пять мячей, еще два после перерыва. Голами отличались Гозенс, Гюндоган, Гнабри, Мюллер, Сане и Вернер, еще один гол латыши забили сами себе. Лишь при счете 6:0 Германия разрешила сопернику забить гол престижа. В итоге - 7:1. Германия, напомним, попала на Евро в крайне сложно группу - с Францией, Португалией и Венгрией.

Известный портал Transfermarkt обновил потенциальную стоимость игроков чемпионата Украины. Самым дорогим остается один из лидеров "Динамо" Виктор Цыганков, который, к слову, игру с Кипром пропускал из-за травмы. Его оценивают в 25 млн евро. Второе место делят сразу трое представителей "Шахтера" - Манор Соломон, Тете и Додо, каждого из них оценено в 20 млн евро. Виталий Миколенко подорожал до 17 млн, в первую десятку также вошли Матвиенко (11 млн), Патрик, Шапаренко, Маркос Антонио и Трубин (по восемь миллионов).