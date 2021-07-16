Разгромная победа Динамо, соперник Ворсклы в Лиге конференций. Главные новости за 15 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 15 июля

“Динамо” провело третий контрольный матч на сборе в Швейцарии. Соперником киевлян был французский "Эвиан". Команда Мирчи Луческу забила три гола в первом тайме – дубль сделал Богдан Леднев, еще один мяч забил 19-летний форвард Ванат. Во втором тайме голов не было – 3:0. Это вторая подряд победа “Динамо” на сборе. Ранее был обыгран швейцарский “Сьон” (2:0). В следующем спарринге киевляне сыграют с “Ниццей” (17 июля).

Определился соперник “Ворсклы” во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Соперником полтавчан будет финский “КуПС”. Команда из города Куопио разгромила в ответной игре армянский “Ноа” со счетом 5:0 (общий счет двух матчей 5:1). Матчи “Ворсклы” с “КуПСом” состоятся 22 и 29 июля. Первый поединок будет сыгран в Финляндии.

Вчера центральный совет ПФЛ включил в состав участников Первой лиги "Олимпик" на место “Миная”, который поднялся в УПЛ. Кроме того, организаторы исключили из Первой лиги МФК "Николаев", который переходит в третий по рангу дивизион, а его место занимает "Кремень". В следующем сезоне в Первой лиге сыграют 16 команд, в группе А Второй лиги будет 15 клубов, а в группе Б – 16.

Экс-звезда “Баварии”, “Реала” и “Челси” Арьен Роббен принял решение повесить бутсы на гвоздь. Роббен сделал годовую паузу в карьере, прежде чем вернуться в свой родной “Гронинген”, но из-за травм ему удалось сыграть всего в семи матчах сезона 2020/21. "Дорогие футбольные друзья, я принял решение завершить карьеру. Это очень тяжелый выбор. Хочу поблагодарить всех за теплоту и поддержку! Ваш Арьен", — сообщил 37-летний футболист.

Телеканалы "Футбол 1/2/3" стали официальным транслятором матчей чемпионата Украины среди команд Первой лиги. Такое решение сегодня было принято на Центральном совете ПФЛ. Подробности контракта не разглашаются. Матчи будут транслироваться как на самих Футболах, так и на их официальном ютуб-канале.

Трансферы украинских клубов