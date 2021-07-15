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Каналы Футбол 1/2/3 стали официальным транслятором матчей Первой лиги

Первая лига
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(1 голосов)

Теперь можно замахнуться на 2 млн подписчиков в Youtube

Каналы Футбол 1/2/3 стали официальным транслятором матчей Первой лиги

Фото: канал Футбол 1/2/3

UA-Футбол
Новина українською

Телеканалы "Футбол 1/2/3" стали официальным транслятором матчей чемпионата Украины среди команд Первой лиги. Такое решение сегодня было принято на Центральном совете ПФЛ.

Подробности контракта не разглашаются.

Матчи будут транслироваться как на телеканалах, так и на их Youtube.

Напомним, что "Футболы" ранее периодически уже транслировали матчи Первой лиги. В последний раз на каналах можно было увидеть ПФЛ летом 2020 года - финальную часть "ковидного" чемпионата. В прошлом сезоне игр первого дивизиона на каналах не было.

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В стартующем сезоне на "Футбол 1/2/3" впервые за долгое время не будет еврокубков. Таким образом, ключевым футбольным контентом МедиаГруппы Украина становится украинский футбол: матчи УПЛ и Первой лиги.

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В статье: Телеканал Футбол1/2/3
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Комментарии (6)
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Dortmund 09 (Киев)
15.07.2021 в 16:35
Значит на ютубе Первую лигу уже не посмотрим.
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
15.07.2021 в 16:16
и скоро вместо еврокубков приступят также ко 2 лиге, аматорскому первенству и чемпионату Украины по спортивному ориентированию
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0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
15.07.2021 в 16:15
Туда їм і дорога, а потім 2 лігу, 3...... і т.д.
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
15.07.2021 в 15:49
А сейчас кроме потуг самих клубов кто-то транслирует ПФЛ?
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0
0
avatar
Динамист (Киев)
15.07.2021 в 15:28
Я считаю,что только первую лигу им и надо транслировать.
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+4
-1
Dimka26 (Чернигов)
15.07.2021 в 15:21
скатываются все ниже и ниже.
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+3
-1


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