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Каналы Футбол 1/2/3 стали официальным транслятором матчей Первой лиги
Теперь можно замахнуться на 2 млн подписчиков в Youtube
Фото: канал Футбол 1/2/3
Телеканалы "Футбол 1/2/3" стали официальным транслятором матчей чемпионата Украины среди команд Первой лиги. Такое решение сегодня было принято на Центральном совете ПФЛ.
Подробности контракта не разглашаются.
Матчи будут транслироваться как на телеканалах, так и на их Youtube.
Напомним, что "Футболы" ранее периодически уже транслировали матчи Первой лиги. В последний раз на каналах можно было увидеть ПФЛ летом 2020 года - финальную часть "ковидного" чемпионата. В прошлом сезоне игр первого дивизиона на каналах не было.
В стартующем сезоне на "Футбол 1/2/3" впервые за долгое время не будет еврокубков. Таким образом, ключевым футбольным контентом МедиаГруппы Украина становится украинский футбол: матчи УПЛ и Первой лиги.
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