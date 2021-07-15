Каналы Футбол 1/2/3 стали официальным транслятором матчей Первой лиги

Телеканалы "Футбол 1/2/3" стали официальным транслятором матчей чемпионата Украины среди команд Первой лиги. Такое решение сегодня было принято на Центральном совете ПФЛ.

Подробности контракта не разглашаются.

Матчи будут транслироваться как на телеканалах, так и на их Youtube.

Напомним, что "Футболы" ранее периодически уже транслировали матчи Первой лиги. В последний раз на каналах можно было увидеть ПФЛ летом 2020 года - финальную часть "ковидного" чемпионата. В прошлом сезоне игр первого дивизиона на каналах не было.

Читайте также Олимпик принят в состав участников Первой лиги, Николаев переведён во Вторую лигу

В стартующем сезоне на "Футбол 1/2/3" впервые за долгое время не будет еврокубков. Таким образом, ключевым футбольным контентом МедиаГруппы Украина становится украинский футбол: матчи УПЛ и Первой лиги.