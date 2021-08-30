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ГБР открыло дело о ДТП, в котором пострадал Лучано Лучи - источник

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ГБР открыло дело о ДТП, в котором пострадал Лучано Лучи - источник

фото - Фейсбук-сторінка Костянтина Андріюка

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23 августа на Бориспольской трассе под Киевом произошло ДТП, в результате которого серьезные травмы получил глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи, а также его помощник Роман Лишень. Как сообщали в Ассоциации, итальянцу даже пришлось делать операцию.

В официальном заявлении УАФ говорилось, что автомобиль Ford, в котором находился Лучи, был протаранен автомобилем Audi, после чего сам въехал в автомобиль марки Daewoo. Всего в результате ДТП пострадали шесть человек

Впоследствии, известный журналист Константин Андриюк сообщил, что за рулем Audi находился народный депутат от партии Слуга народа Александр Трухин. По его информации, политик мог находиться в состоянии алкогольного опьянения и пытался избежать огласки ситуации в СМИ. Ни сам Трухин, ни правящая партия никак инцидент не комментировали.

Между тем, издание Украинская правда сообщает, что патрульная полиция установила - за рулем Audi, что протаранил автомобиль с Лучи, действительно находился Трухин. Более того, делом сейчас занимается Государственное бюро расследований.

Ранее сообщалось, что Лучано Лучи уже частично работает с документами и изъявил желание через несколько дней выписаться и продолжить восстановление у себя на родине в Италии.

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В статье: Лучано Лучи УАФ
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