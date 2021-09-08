Победа молодежной сборной, еще один подвиг Казахстана. Главные новости за 7 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 7 сентября

Сине-желтые не играли в пятом туре, но это не помешало нам улучшить наше положение в турнирной таблице. Сборная Франции победила сборную Финляндии со счетом 2:0. Оба гола провел Гризманн. И теперь Украина опережает Финляндию за счет лучшей разницы забитых и пропущенных, правда, Франция оторвалась уже на семь очков. А вот сборная Казахстана сделала подарок, избежав поражения в игре с Боснией и Герцеговиной. Казахстанская команда забила первой в начале второго тайма, но пропустила в ответ дважды от Пьянича и Менало. Впрочем, как и в игре с Украиной, подопечным Талгата Байсуфинова удалось вырвать ничью, сравняв счет на 90+5-й! У Казахстане и Боснии по три набранных балла.

В группе А Португалия без Роналду разгромила Азербайджан 3:0, а вот Сербия разошлась миром с Ирландией - 1:1. Португальцы оторвались на два очка от сербов. В группе F Дания разгромила Израиль 5:0. Это шестая победа в шести сыгранных матчей команды Хюлманда. Отставание Шотландии, которая идет второй благодаря победе над Австрией 1:0, составляет семь очков. В группе G Нидерланды разбили Турцию 6:1 и подвинули ее с первого места. Героем встречи стал Депай, который оформил хет-трик. Но Норвегия не отстает - Холанд и компания победили Гибралтар 5:1. В группе Н Хорватия победила Словению 3:0, у клетчатых 13 набранных баллов. Столько же у страны-агрессора, обыгравшей Мальту 2:0.

Команда Руслана Ротаня после победы над Сербией принимала в Коваливке Армению. Сине-желтые забили на 20-й минуте усилиями Крыськива из "Металлисту 1925". Но перед перерывом гости сумели отыграться. Во втором тайме свое слово сказал Михаил Мудрик - игрок "Шахтера" классно пробил со штрафного. 2:1 - в Украины на старте отбора максимум очков, Франция отстает на два балла, поскольку умудрилась сыграть вничью с Фарерскими островами. Следующий матч 8 октября наша молодежка сыграет именно с французами.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов перед товарищеским матчем с Чехией. Он рассказал, что отпустить игроков его попросил "Шахтер", чтобы не было недоразумений, тренер решил отпустить и динамовцев. Тем более футболисты устали, а уже скоро им играть в Лиге Чемпионов. Петраков заявил, что шанс проявить себя получат футболисты "Зари" - Булеца и Кочергин. Тренер настраивает команду на победу, ведь хочет, чтобы сборная с хорошим бэкграундом ехала на решающий матч в Хельсинки в октябре.

Андрей Лунин пропустил сентябрьский сбор национальной команды из-за коронавируса. Положительный тест на КОВИД голкипер сдал еще 25 августа. Сейчас же "Реал" отчитался, что Андрей вернулся к работе с основным составом. Также работает наравне со всеми в "Аталанте" Руслан Малиновский. После возвращения из сборной он некоторое время занимался по индивидуальной программе, но теперь все ограничения сняты.

Учитывая усиленную вакцинацию в странах Европы УЕФА снял ограничения на посещение болельщиками выездных матчей своих команд в турнирах под эгидой Союза. В то же время ограничения могут быть наложены местными властями. УЕФА призывает соблюдать национальные протоколы борьбы с пандемией.