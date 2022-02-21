Кризис Аталанты, гол Сикана, разгром от Барселоны. Главные новости за 20 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 20 февраля

Команда из Бергамо играла на выезде с "Фиорентой", которая полторы недели назад выбила "Аталанту" из Кубка Италии. Фиалки забили в начале второго тайма – отличился Пентек. Гости на 61-й забили ответный – Руслан Малиновский нанес классный удар с линии штрафной. Но взятие не было засчитано – арбитр усмотрел офсайд у партнера украинца. В итоге "Аталанта" уступила и отстала от "Ювентуса" уже на три очка. Команда Гасперини не может победить в рамках Серии А уже в пяти матчах подряд.

Арендованный у "Шахтера" форвард вышел на замену в матче "Ганзы" против одного из лидеров - "Дармштадта" - на 63-й минуте. А на 65-й переправил мяч в сетку после подачи углового, сравняв таким образом счет. В итоге поединок завершился ничьей 1:1. Примечательно, что празднуя успех, форвард поцеловал эмблему своего клуба. Судя по всему, в "Шахтер" он возвращаться не горит желанием, о чем, впрочем, он сам и говорил. Набранный бал позволил "Ганзе" не упасть в зону вылета.

О других украинских легионерах

Данило Игнатенко отбыл дисквалификацию и вышел на замену в матче "Бордо" против "Монако" на 65-й минуте. Ничем особенным не отличился, а игра окончилась со счетом 1:1. Жирондинцы последние в турнирной таблице. В Бельгии Соболь и Михайличенко просидели на скамье для запасных, Швед вступил в игру в середине второго тайма, команды украинцев победили. Макаренко, Петряк и Шабанов не спасли "Фехервар" от поражения в игре с "Уйпештом" – 1:2, Леднев на поле не выходил.

Команда Рангника традиционно выиграла первый тайма в противостоянии с "Лидсом" – забивали Магуайр и Фернандеш. После перерыва МЮ позволил сопернику сравнять счет, но голы Фреда и Эланги все же склонили чашу весов в пользу красных дьяволов – 2:4. МЮ благодаря двум ничьим подряд от "Вест Хэма" укрепился на четвертом месте, отставание от "Челси" составляет четыре очка. Также "Вулверхэмптон" обыграл "Лестер" 2:1 и продолжает борьбу за попадание в зону еврокубков.

Команда Хави в течение игры нанесла шесть ударов по воротам, все шесть попали в рамку, а четыре завершились взятием ворот. Фактически судьба встречи была решена еще в первом тайме – дублем отличился Обамейянг, еще один гол у Фрэнки Де Йонга. После перерыва Солер один гол отыграл, но классный дальний удар Педри восстановил преимущество "Барсы" в три мяча. 1:4 в итоге. Каталонцы вернулись на четвертое место, но они выше "Атлетико" только по дополнительным показателям.

В субботу "Милан" сенсационно не смог обыграть "Салернитану". Таким образом, "Интер" имел возможность возглавить турнирную таблицу, но для этого нужно было обыграть "Сассуоло". Но, судя по всему, сине-черные слишком много сил отдали в игре с Ливерпулем. Соперник забил два быстрых мяча (Распадори и Скамакка) и удержал свое преимущество – 0:2 в пользу "Сассуоло". Отставание "Интера" от "Милана" осталось на уровне двух очков. Тем временем "Дженоа" в четвертый раз подряд сыграла вничью – на этот раз 1:1 с "Венецией". До спасительного 16-го места – шесть очков.

"Бавария" проиграла первый тайм "Гройтер Фюрту" 0:1, но во втором забила четыре раза. У Левандовского дубль, всего он имеет в своем активе 26 мячей в текущем чемпионате. "Боруссия" из Дортмунда набросала "Боруссии" из Менхенгладбаха шесть сухих мячей. Особенно постарался Ройс, у которого два гола и две результативные передачи. Лейпциг тоже забил шесть "Герте", но один пропустил. "Боруссия" отстает от "Баварии" на шесть очков, "Лейпциг" – четвертый, "Байер" опережает быков на четыре пункта.