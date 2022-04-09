Шахтер не отпустил своего полузащитника в аренду в бразильский клуб
Клуб рассматривает другой вариант развития событий
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" отказался отпустить своего полузащитника Алана Патрика на арендной основе в бразильский "Интернасьональ". Об этом сообщает Goal.com.
"Горняки" рассматривают варианты только с полноценной продажей игрока. Аренда украинский клуб не интересует.
"Интернасьональ" планировал оформить арендное соглашение до конца 2022 года с правом выкупа. Переговоры будут продолжены. Агенты игрока ищут варианты, чтобы Алан покинул украинский клуб в ближайшее время.
Напомним, что Патрик перешел в донецкий "Шахтер" в 2011-м из "Сантоса" за 4 миллиона евро. За этот период он четырежды был отдан в аренду, в том числе дважды в "Интернасьойналь". Всего на его счету 26 голов и 35 ассистов в 178 матчах за "горняков".
Контракт хавбека с дончанами рассчитан до конца 2025 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 7 млн евро.
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