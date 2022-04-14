Экс-игрок Шахтера: Осуждать Ракицкого за то, что он играл в россии, я не могу
У каждого своя позиция
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик высказался о возвращении в донецкий клуб защитника Ярослава Ракицкого, а также о том, может ли этот футболист быть полезным для сборной Украины.
"Европа тоже не сразу вводила санкции против россии. Какие-то вводила в 2014-2015 годах, но, как мы видим, они были несущественными. Сейчас Европа понимает, что то, что происходит со стороны россии - это абсолютное зло и его надо останавливать. Поэтому сейчас они действуют более организовано. Конечно, есть издержки демократии, и мы понимаем, что это не всегда быстро. Так что осуждать Ракицкого за то, что он играл в россии, я не могу.
Он футболист, который имел игровую практику. Я и до этого говорил, что играть или не играть в россии - дело каждого человека, я никого не осуждал. Но мы понимаем, что сегодня, хотя война и длится уже 8 лет, не может быть людей, которые "посередине". Ты либо на нашей стороне, либо на чужой.
Такой игрок, как Ракицкий, с его опытом, может понадобиться сборной и в стыковых матчах, и, надеюсь, на ЧМ в Катаре, - сказал Белик в комментарии Футбол NEWS.
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