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Экс-игрок Шахтера: Осуждать Ракицкого за то, что он играл в россии, я не могу

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(1 голосов)

У каждого своя позиция

Экс-игрок Шахтера: Осуждать Ракицкого за то, что он играл в россии, я не могу

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик высказался о возвращении в донецкий клуб защитника Ярослава Ракицкого, а также о том, может ли этот футболист быть полезным для сборной Украины.

"Европа тоже не сразу вводила санкции против россии. Какие-то вводила в 2014-2015 годах, но, как мы видим, они были несущественными. Сейчас Европа понимает, что то, что происходит со стороны россии - это абсолютное зло и его надо останавливать. Поэтому сейчас они действуют более организовано. Конечно, есть издержки демократии, и мы понимаем, что это не всегда быстро. Так что осуждать Ракицкого за то, что он играл в россии, я не могу.

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Он футболист, который имел игровую практику. Я и до этого говорил, что играть или не играть в россии - дело каждого человека, я никого не осуждал. Но мы понимаем, что сегодня, хотя война и длится уже 8 лет, не может быть людей, которые "посередине". Ты либо на нашей стороне, либо на чужой.

Такой игрок, как Ракицкий, с его опытом, может понадобиться сборной и в стыковых матчах, и, надеюсь, на ЧМ в Катаре, - сказал Белик в комментарии Футбол NEWS.

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В статье: Ярослав Ракицкий Алексей Белик
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
14.04.2022 в 14:26
Сцуко...Є хтось в адекваті з Шахтаря? Може поклонскую пригласити до прокуратури працювати в Києв?Їй наче також не бодобається війна.Не самоповаги нічого немає.Пху. #спортвнеполитики
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