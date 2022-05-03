"Позор мировым лидерам". Экс-тренер Шахтера шокирован бездействием западных стран
Португалец поддерживает украинский народ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру в очередной раз высказался о войне россии против Украины.
"В первую очередь я считаю, что это позор для мира, позор для мировых лидеров, что там происходит, как и на любой войне в мире. Я считаю, что мировые лидеры должны быть миротворцами, а не воинами. И когда появляется какой-то мировой лидер, продвигающий войну, остальные явно должны удерживать этот импульс и приближать мир. В данном случае война победила мир, это позор для всех нас.Читайте такжеАвстрия выступила против членства Украины в ЕС
У меня есть контакты (в Украине - прим.) семьи, которые спят в ужасных условиях. Они вынуждены спать в подвалах, в гаражах, многие семьи были разлучены. Это ужасно, что там происходит. Послушайте, я даже не знаю, что сказать…
Обнимаю крепко всю Украину и всех украинцев за то, через что они проходят. Мы помогали всеми возможными способами некоторым украинским семьям. Это явно кризис мировых лидеров", - сказал Луиш Каштру.
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