Он пел гимн Украины. Экс-легионер Динамо завершил карьеру

Бывший защитник киевского "Динамо" Бетао принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста.

Бразилец с 2016 года выступал за бразильский клуб "Аваи", в составе которого провел 271 поединок. Цвета киевского "Динамо" Бетао защищал с 2008 по 2013 год, после чего возвращался в столичный клуб в 2015 клуб. В футболке "бело-синих" защитник суммарно отыграл 170 матчей.

Вместе с киевским клубом Бетао выигрывал чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.

Отмечается, что 38-летний бразилец останется в структуре "Аваи", где будет выполнять функции технического координатора молодежных.

Напомним, ранее Бетао поддержал Украину в связи с полномасштабным вторжением российской армией. Также отметим, что бразилец уже показывал, насколько родная для него Украина. В 2015 году он спел гимн Украины перед матчем 1/4 Кубка Украины с "Зарей".