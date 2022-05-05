Он пел гимн Украины. Экс-легионер Динамо завершил карьеру
Повесил бутсы на гвоздь в 38 лет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник киевского "Динамо" Бетао принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста.
Бразилец с 2016 года выступал за бразильский клуб "Аваи", в составе которого провел 271 поединок. Цвета киевского "Динамо" Бетао защищал с 2008 по 2013 год, после чего возвращался в столичный клуб в 2015 клуб. В футболке "бело-синих" защитник суммарно отыграл 170 матчей.
Вместе с киевским клубом Бетао выигрывал чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.
Отмечается, что 38-летний бразилец останется в структуре "Аваи", где будет выполнять функции технического координатора молодежных.
Напомним, ранее Бетао поддержал Украину в связи с полномасштабным вторжением российской армией. Также отметим, что бразилец уже показывал, насколько родная для него Украина. В 2015 году он спел гимн Украины перед матчем 1/4 Кубка Украины с "Зарей".
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