Претенденты на должность тренера Зари, даты Эль Класико. Главные новости за 23 июня 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 23 июня

Шахтер ведет переговоры по Мудрику, Педриньо и Додо

"Шахтер" продолжает работать на трансферном рынке. Главным претендентом на флангового защитника Додо остается "Фиорентина". "Фиалки" готовы предложить за 23-летнего бразильца 14 миллионов евро, ранее "горняки" озвучивали цену в 15 млн евро. Еще один бразилец "горняков" – Педриньо – в скором времени станет игроком "Атлетико Минейро". Стороны договорились о годовой аренде, при этом бразильская сторона готова прописать опцию выкупа в 15-18 миллионов евро. Есть интерес и к Марлону – центрбека пытается подписать "Трабзонспор". А вот переход Михаила Мудрика в "Байер" может сорваться, пишет Kicker. "Горняки" хотят заработать больше на продаже Мудрика и пытаются устроить его в клубы английской Премьер-лиги или Серии А. В Леверкузене продолжают следить за ситуацией.

"Заря" продолжает поиски нового главного тренера после расставания с Виктором Скрипником. Как сообщает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, луганчане рассматривают кандидатуры экс-наставника "Динамо" Александра Хацкевича, экс-руководителя академии "Шахтера" Патрика ван Луевена и Александра Бабича, работавшего в "Черноморце" и "Кривбассе".

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных. В нем Украина, по-прежнему, занимает 27-е место. Сине-желтые в июне провели пять матчей. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я. Произошли изменения в первой тройке. Бразилия и Бельгия остаются первой и второй командой, а на третье место поднялась Аргентина, вытеснив Францию.

Сенегальский вингер "Динамо" U-19 Самба Диалло заинтересовал ряд европейских топ-клубов, пишет немецкое издание Fussball Transfers. 19-летний футболист находится в скаутских списках сразу десяти претендентов, а именно "Баварии", "Боруссии" Дортмунд, "РБ Лейпцига", "Марселя", "Лиона", "Монако", "Милана", "Брюгге", "Барселоны" и "Андерлехта".

Ла Лига опубликовала список матчей первого тура Ла Лиги сезона 22/23. Чемпионат стартует 14 августа. "Реал" Мадрид сыграет в гостях с новичком лиги "Альмерией", а "Барселона" примет на своем поле "Райо Вальекано". Первое Эль Класико состоится в Мадриде 16 октября (девятый тур), а в Барселоны лидеры испанского футбола сыграют уже в 2023 году, 19 марта (26-й тур).

"Барселона" сделала новое предложение о покупке нападающего "Баварии" Роберта Левандовского. Вице-чемпион Испании предлагает за лидера "Баварии" 35 миллионов евро, но "Бавария" не готова отпускать поляка меньше чем за 50 млн. Официально мюнхенский клуб утверждает, что Левандовский никуда не перейдет. "Я могу только повторить, что контракт с ним рассчитан до 2023 года. Ждем его в Мюнхене 12 июля и ожидаем, что он будет на первой тренировке", – заявил спортдиректор "Баварии" Хасан Салихамиджич.