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Президент Бразилии Болсонару: Я знаю, как остановить эту войну

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Президент Бразилии Болсонару: Я знаю, как остановить эту войну

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что у него есть решение для остановки войны между россией и Украиной. 18 июля Болсонару проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в котором он и поделится своим мнением с президентом Украины, как сообщает издание Reuters.

"Я выскажу ему свое мнение, скажу, что я думаю. Сообщу решение этой проблемы. Я знаю, как все это можно решить. Но я никому не скажу", – сказал Болсонару журналистам во время визита в северо-восточный штат Бразилии Мараньян.

"Эта война вызвала огромные разрушения. Меньше для Бразилии, гораздо больше для Европы. Решение этого кейса будет похоже на то, как закончилась война Аргентины с Великой Британией в 1982 году", – добавил он, не вдаваясь в подробности.

Аргентина и Великобритания вели короткую войну в 1982 году из-за суверенитета над Фолклендскими островами в южной Атлантике, известными в Аргентине как Мальвинские острова. Аргентинские войска высадились на островах, контролируемых Великой Британией, в ответ на это Тэтчер направила военно-морскую оперативную группу, чтобы отбить их. Спустя два месяца спустя Аргентина сдалась.

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Отметим, что Болсонару был в москве у путина в феврале – за несколько дней до вторжения рф в Украину. До сих пор Жаир занимал нейтральную позицию, поскольку Бразилия надеется продолжать вести дела с россией. Тамошний МИД недавно заявил, что страна хочет купить как можно больше дизельного топлива у рф. Отметим, что россия – главный поставщик удобрений для южноамериканского сельскохозяйственного центра.

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В статье: война с Россией Жаир Болсонару
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Источник:
reuters.com

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