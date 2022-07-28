  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зозуля: Тризуб князя Владимира победит общипанную мокшанскую курицу
В тренде

Зозуля: Тризуб князя Владимира победит общипанную мокшанскую курицу

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Сегодня Украина отмечает День государственности

Зозуля: Тризуб князя Владимира победит общипанную мокшанскую курицу

zik

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля обратился к украинцам по случаю празднования Дня украинской государственности.

"Пока лягушки хвалят свое вонючее болото, мы боремся за свое достоинство, свободу и независимость. Продолжаем развиваться, расти и вдохновлять других.

Читайте такжеЗозуля рассказал, с кем из украинских легионеров собирался вступать в ВСУ

Так сложилось исторически и генетически. Поэтому тризуб князя Владимира, доставшийся нам в наследство, обязательно победит общипанную мокшанскую курицу. С Днем украинской государственности!", — написал Зозуля на своей странице в Facebook.

Напомним, что сегодня, 28 июля, Украина впервые отмечает День украинской государственности. Дата совпадает с днем крещения Киевской Руси.

Читайте такжеПрезидент Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Зозуля Украина
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бaрселиниус (землянин)
28.07.2022 в 15:29
Добавлю лишь одно. Князь Владимир Святославович Красное Солнышко по маме был евреем.
Ответить
+1
-3
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
28.07.2022 в 16:23
Ти обрізання йому робив ? Ти, мабуть , рюський , тобто ніхто . Зате чийсь .
Ответить
+1
-1
avatar
Бaрселиниус (землянин)
28.07.2022 в 16:49
Я тут ни при чём. Это исторический факт, известный всем, кто хоть мало-мальски интересуется историей.
0
0
avatar
Бaрселиниус (землянин)
28.07.2022 в 15:18
У так называемого трезубца князя Владимира есть и другое предназначение. Вернее было. Трезубец, в том виде в, котором мы его сейчас знаем, был ни чем иным, как... А вот об этом уже в следующий раз.
Ответить
+1
-3

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде