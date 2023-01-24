Кулеба: Вопрос поставки самолетов для ВСУ сдвинулся с мертвой точки

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос предоставления Украине самолетов уже сдвинулся с мертвой точки. Он подчеркнул, что у него большие надежды относительно следующей встречи в формате "Рамштайн". Об этом Кулеба сказал в эфире телемарафона.

"Две опции, которые еще не открыты, – это дальнобойные ракеты, чтобы мы могли поражать тыл российских оккупационных войск на территории Украины, и боевые самолеты. Сдвинулась тема самолетов. Уже можно увидеть в информационном пространстве, как появляются первые сообщения, что кто-то где-то обсуждает тему самолетов. Ранее этого не было, а сейчас это уже реальность. И когда она будет двигаться со скоростью, надеемся, того же самолета, то мы быстро придем к результату. А вообще у нас задача простая, она артикулирована нами партнерам, и партнеры понимают, что в этом году нам нужно получить все необходимые типы оружия, которые нужны нам для победы".

По прогнозу Кулебы, уже на следующей встрече в формате "Рамштайн" могут быть приняты новые решения о поставках Украине разных типов вооружения. Потребность в оружии велика, ведь "у нас большая война, и на этой войне нужны большие объемы оружия", говорит глава МИД.