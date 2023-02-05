  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. NaVi обеспечили себе выход в плей-офф IEM Katowice 2023
В тренде

NaVi обеспечили себе выход в плей-офф IEM Katowice 2023

Общие новости
(1 голосов)

В решающем раунде группового этапа сыграют против G2

NaVi обеспечили себе выход в плей-офф IEM Katowice 2023

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

С 4-го по 7-е февраля проходит групповой этап турнира по CS:GO - IEM Katowice 2023. Команды сражаются за шесть слотов в раунд плей-офф.

Сегодня, во втором раунде группы А украинская команда Natus Vincere уверенно переиграли Team Liquid. Серия "Best of 3" закончилась в пользу "рожденных побеждать" со счетом 2:0 (16:5 на Inferno и 19:17 на Anubis).

Читайте такжеУкраинец s1mple стал лучшим игроком года по CS:GO в рекордный третий раз

Таким образом, NaVi обеспечили себе выход в плей-офф турнира. В заключительном туре коллектива Александра "s1mple" Костылева сыграет против G2 Esports. Победитель пары начнет плей-офф со стадии полуфинала.

Ранее, Natus Vincere победили Cloud9.

Запись поединка между Natus VIncere и Liquid

По теме
yellow-arrow
Видеодайджест за 347-й день войны от Генштаба ВСУ
yellow-arrow
Зеленский: россия - единственное государство в мире, которое позволяет обстреливать АЭС
yellow-arrow
Россия нанесла удар по лицею в Херсоне. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Natus Vincere Александр Костылев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде