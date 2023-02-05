NaVi обеспечили себе выход в плей-офф IEM Katowice 2023

С 4-го по 7-е февраля проходит групповой этап турнира по CS:GO - IEM Katowice 2023. Команды сражаются за шесть слотов в раунд плей-офф.

Сегодня, во втором раунде группы А украинская команда Natus Vincere уверенно переиграли Team Liquid. Серия "Best of 3" закончилась в пользу "рожденных побеждать" со счетом 2:0 (16:5 на Inferno и 19:17 на Anubis).

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Таким образом, NaVi обеспечили себе выход в плей-офф турнира. В заключительном туре коллектива Александра "s1mple" Костылева сыграет против G2 Esports. Победитель пары начнет плей-офф со стадии полуфинала.

Ранее, Natus Vincere победили Cloud9.