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Блокировка Украины в НАТО и промедление по танкам. В Бундестаге раскритиковали Меркель и Шольца

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Нашли ответственных со своей стороны

Блокировка Украины в НАТО и промедление по танкам. В Бундестаге раскритиковали Меркель и Шольца

Getty Images / Global Images Ukraine

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Председатель комитета по обороне в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала решения, принятые экс-канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее пребывания в должности. Мари-Агнесс считает, что Меркель ответственна за войну России против Украины.

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Она напомнила, что в 2008 году в НАТО было много тех, кто выступал за скорейшее принятие Украины, но Германия и Франция выступили против из-за уважения к позиции РФ.

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Штрак-Циммерман также раскритиковала позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца. По ее словам, отсутствие оперативного решения о поставках Украине немецких боевых танков Leopard по итогам встречи министров обороны западных стран на американской базе Рамштайн в ФРГ очень подыграло путину, который "может быть доволен Берлином".

Чиновница Бундестага также дала прогнозы по войне России против Украины. Она не верит, что война в Украине может продолжаться так же долго, как Первая или Вторая мировая. Она думает, что война точно не продлится четыре-пять лет.

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В статье: Ангела Меркель война с россией Олаф Шольц
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Источник:
n-tv.de

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