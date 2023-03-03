Блокировка Украины в НАТО и промедление по танкам. В Бундестаге раскритиковали Меркель и Шольца

Председатель комитета по обороне в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала решения, принятые экс-канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее пребывания в должности. Мари-Агнесс считает, что Меркель ответственна за войну России против Украины.

Она напомнила, что в 2008 году в НАТО было много тех, кто выступал за скорейшее принятие Украины, но Германия и Франция выступили против из-за уважения к позиции РФ.

Штрак-Циммерман также раскритиковала позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца. По ее словам, отсутствие оперативного решения о поставках Украине немецких боевых танков Leopard по итогам встречи министров обороны западных стран на американской базе Рамштайн в ФРГ очень подыграло путину, который "может быть доволен Берлином".

Чиновница Бундестага также дала прогнозы по войне России против Украины. Она не верит, что война в Украине может продолжаться так же долго, как Первая или Вторая мировая. Она думает, что война точно не продлится четыре-пять лет.