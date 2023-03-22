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Караваев: В мою школу, которая в 50 метрах от дома, прилетел снаряд

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Защитник сборной Украины - о ситуации в родном Херсоне

Караваев: В мою школу, которая в 50 метрах от дома, прилетел снаряд

Скриншот: УАФ

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал о ситуации в родном Херсоне, а также признался, что его родители не хотят покидать город после деоккупации.

"Постоянно идут обстрелы. В мою школу попали неделю назад. Я фото увидел в интернете, увидел свой класс. В переднюю часть школы снаряд прилетел. А от моей школы дом метрах в 50, не больше. Стреляют и стреляют. Куда попадет – туда и попадет.

Поэтому я, конечно, переживаю. Но родители не хотят уезжать оттуда. Они помогают тем, кто не может помочь себе. Они уже привыкли к этой ситуации. Хотят быть дома", — сказал Караваев в комментарии "ВЗБІРНА".

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В статье: Украина Александр Караваев Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
ВЗБІРНА

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