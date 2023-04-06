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Левченко – о переизбрании Павелко: Коррупция и большой позор УЕФА

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Глава УАФ сохранил место в Исполкоме УЕФА

Левченко – о переизбрании Павелко: Коррупция и большой позор УЕФА

Фото: dynamo.kiev.ua

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Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко прокомментировал переизбрание Андрея Павелко в Исполком УЕФА.

"Ничего себе... Не верится, что УЕФА позволяет Андрею Павелко быть переизбранным в Исполком. Он не осужден, но находится под следствием. Коррупция, отмывание денег и продолжающаяся ложь.

Большой позор и большая тень на всю организацию", — написал Левченко в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Павелко набрал меньше всего голосов среди всех избранных кандидатов.

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В статье: Евгений Левченко Андрей Павелко Исполком УЕФА
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