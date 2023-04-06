Левченко – о переизбрании Павелко: Коррупция и большой позор УЕФА
Глава УАФ сохранил место в Исполкоме УЕФА
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне президент профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко прокомментировал переизбрание Андрея Павелко в Исполком УЕФА.
"Ничего себе... Не верится, что УЕФА позволяет Андрею Павелко быть переизбранным в Исполком. Он не осужден, но находится под следствием. Коррупция, отмывание денег и продолжающаяся ложь.
Большой позор и большая тень на всю организацию", — написал Левченко в своем Twitter.
Ранее стало известно, что Павелко набрал меньше всего голосов среди всех избранных кандидатов.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter
Популярное сейчас
- Хет-трик Бензема на Камп Ноу, возвращение Лэмпарда, переизбрание Павелко и Чеферина. Главные новости за 5 апреля
- Кубок короля. Барселона - Реал 0:4. Мадрид триумфально вышел в финал
- МОК: В мире продолжаются 70 конфликтов, войн и кризисов, но никто не требует отстранения спортсменов
- Очередной фейк. Россияне прикинулись солдатами ВСУ, чтобы заявить о "втором Бахмуте" в Авдеевке
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО
- Холанда заметили во время разговора по телефону за рулем роскошного Роллс-Ройса за 370 тисяч долларов. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн