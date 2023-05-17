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Больше 100 млн долларов. Швейцария арестовала активы владельца Ворсклы

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Украина продвинулась в вопросе возвращения этих средств

Больше 100 млн долларов. Швейцария арестовала активы владельца Ворсклы

Скріншот з трансляції

Новина українською

Государственное Бюро расследований работает над возвращением из Швейцарской Конфедерации арестованных более 113 млн долларов США на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является бывший народный депутат, акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" и владелец полтавской "Ворсклы" Константин Жеваго.

Сейчас ГБР принимает меры по применению механизма передачи в Агентство по розыску и менеджменту активов арестованных средств при содействии Швейцарской стороны.

В рамках расследования уголовного производства Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка. На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.

ГБР активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики. В результате этого сотрудничества 27 декабря 2022 года Константин Жеваго задержан в одном из отелей Куршевеля. В марте этого года следственная палата Апелляционного суда Шамбери вынесла судебное решение, которым отказала в удовлетворении ходатайства об экстрадиции нардепа.

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В статье: Константин Жеваго
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Источник:
dbr.gov.ua

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