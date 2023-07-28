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Зозуля: FIE снова доказала, что российские деньги важнее принципов

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Украинский футболист разнес международная федерация по фехтованию из-за дисквалификации Харлан

Зозуля: FIE снова доказала, что российские деньги важнее принципов

фото из соцсетей

Новина українською

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля поддержал украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан, которая получила дисквалификацию на ЧМ после того, как не пожала руку российской спортсменке, которая проиграла поединок.

"Ольга Харлан проявила свою гражданскую и патриотическую позицию, продемонстрировав сознательность и адекватность во всех смыслах, и за это была дисквалифицирована с ЧМ по фехтованию.

Просто Ольга знает, что русня без опознавательных знаков - это все равно русня. Это враг, который ежедневно пытается уничтожить твой родной город и твою страну и поэтому этот враг не заслуживает того, чтобы пожимать ему руку. Врага нужно побеждать и она это сделала.

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К сожалению, международная федерация по фехтованию в очередной раз доказала, что российские деньги важнее принципов. Вопросов нет - просто стыд и позор.

В то же время у меня есть вопрос к нашему министру спорта, сделали ли вы все возможное и невозможное за эти несколько часов после поединка, чтобы не допустить дисквалификации нашей чемпионки?

Ольга Харлан имела достоинство и мужество указать на место своей сопернице, зная о возможных последствиях. А у вас как с этим, господин министр?", - написал Зозуля в своем Telegram-канале.

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В статье: Роман Зозуля Ольга Харлан война с россией
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