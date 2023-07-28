Зозуля: FIE снова доказала, что российские деньги важнее принципов

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля поддержал украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан, которая получила дисквалификацию на ЧМ после того, как не пожала руку российской спортсменке, которая проиграла поединок.

"Ольга Харлан проявила свою гражданскую и патриотическую позицию, продемонстрировав сознательность и адекватность во всех смыслах, и за это была дисквалифицирована с ЧМ по фехтованию. Просто Ольга знает, что русня без опознавательных знаков - это все равно русня. Это враг, который ежедневно пытается уничтожить твой родной город и твою страну и поэтому этот враг не заслуживает того, чтобы пожимать ему руку. Врага нужно побеждать и она это сделала.