Дулуб: Насколько я знаю, Львов прекратил свою деятельность на год

Бывший тренер "Львова" Олег Дулуб вспомнил неприятное прощание со львовским клубом.

– Рассчитался ли с вами ваш предыдущий клуб ФК "Львов"?

– Нет, они не рассчитались со мной и с Александром Грановским ни по зарплате, ни по бонусам, ни по разрыву контракта. Для кого-то это может быть небольшая сумма, а для меня - нормальная.

– Вы обращались в Палату по разрешению споров УАФ?

– Обращался, но дело движется слишком медленно. Насколько я знаю, ФК "Львов" прекратил свою деятельность на год. Пока и спрашивать не с кого.

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– Не пытались связаться с Левчуком и Боровиковым?

– Они ничего не говорят. Я разговаривал с Боровиковым, когда он объявил о моем увольнении. Я сказал: "У меня есть контракт и там прописаны все условия расторжения". Он сказал, что вопросов нет и в течение пяти дней клуб со мной рассчитается.

Потом я слег с ковидом и отсутствовал в течение месяца. Я ждал 20 дней во Львове на расчет, но деньги так и не поступили. Мне вообще непонятно, почему со мной так поступили, даже с командой не дали попрощаться и выселили из отеля. Леша Дитятьев правильно сказал, что меня просто взяли и выбросили на улицу. Чтобы так поступить, надо кого-то убить или ограбить, но мы с Грановским этого не делали.

– Потом не пытались связаться с ФК "Львов"?

– Я два письма отправил в клуб, но мне так никто и не ответил. Я понял, что смысла ждать нет и уехал из Львова. Видимо, они имели какие-то свои мотивы, но мне они не известны, - сказал Дулуб.