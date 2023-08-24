  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Дулуб: Насколько я знаю, Львов прекратил свою деятельность на год
В тренде

Дулуб: Насколько я знаю, Львов прекратил свою деятельность на год

Общие новости
(1 голосов)

Львовский клуб до сих пор не рассчитался с бывшим тренером

Дулуб: Насколько я знаю, Львов прекратил свою деятельность на год

Фото: ФК Львов

Новина українською

Бывший тренер "Львова" Олег Дулуб вспомнил неприятное прощание со львовским клубом.

– Рассчитался ли с вами ваш предыдущий клуб ФК "Львов"?

– Нет, они не рассчитались со мной и с Александром Грановским ни по зарплате, ни по бонусам, ни по разрыву контракта. Для кого-то это может быть небольшая сумма, а для меня - нормальная.

– Вы обращались в Палату по разрешению споров УАФ?

– Обращался, но дело движется слишком медленно. Насколько я знаю, ФК "Львов" прекратил свою деятельность на год. Пока и спрашивать не с кого.

Читайте такжеДулуб прокомментировал слухи о возможности возглавить ЛНЗ

– Не пытались связаться с Левчуком и Боровиковым?

– Они ничего не говорят. Я разговаривал с Боровиковым, когда он объявил о моем увольнении. Я сказал: "У меня есть контракт и там прописаны все условия расторжения". Он сказал, что вопросов нет и в течение пяти дней клуб со мной рассчитается.

Потом я слег с ковидом и отсутствовал в течение месяца. Я ждал 20 дней во Львове на расчет, но деньги так и не поступили. Мне вообще непонятно, почему со мной так поступили, даже с командой не дали попрощаться и выселили из отеля. Леша Дитятьев правильно сказал, что меня просто взяли и выбросили на улицу. Чтобы так поступить, надо кого-то убить или ограбить, но мы с Грановским этого не делали.

– Потом не пытались связаться с ФК "Львов"?

– Я два письма отправил в клуб, но мне так никто и не ответил. Я понял, что смысла ждать нет и уехал из Львова. Видимо, они имели какие-то свои мотивы, но мне они не известны, - сказал Дулуб.

Читайте такжеДитятьев: Некоторых игроков Львова возили на детектор лжи. Это вообще комедия
По теме
yellow-arrow
СБУ задержала российского агента, который "готовил" обстрелы киевских ТЭЦ во время отопительного сезона
yellow-arrow
Александр Усик - Даниэль Дюбуа. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция чемпионского боя
yellow-arrow
СМИ: На одном из направлений ВСУ потери у врага за сутки более 200 окупантов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Олег Дулуб
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде