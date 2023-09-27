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Горан Попов: Когда Милевский выпивал, его голова менялась

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Уже тогда у Артема біли определенные проблемы

Горан Попов: Когда Милевский выпивал, его голова менялась

instagram.com/timi1010

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Экс-игрок "Динамо" Киев Горан Попов прокомментировал проблемы своего бывшего партнера по команде Артема Милевского с алкоголем.

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"Мы близко дружили с Артемом, проводили вместе время каждый день на протяжении двух лет. Я прочитал, что Алиев спрашивает: где сейчас агент Милевского, где его друзья?

Но Артему не помогли даже когда он зарабатывал большие деньги. Я ему говорил каждый день: сохрани свои деньги, купи 2−3 квартиры в Киеве. У него была зарплата полтора миллиона в год. На эту сумму можно было купить две квартиры, аренда которых приносила бы тебе доход в 3−4 тысячи долларов.

Когда он был трезв, соглашался: "Горан, ты правильно говоришь". Но когда выпивал, его голова менялась. Он сам для себя был плохим. Когда в ресторане гуляли его друзья, 15−20 человек, я всегда видел, что Милевский не позволял никому платить, всегда сам закрывал счета. Он мой друг, и я всегда готов ему помочь. Но в последние 6−8 месяцев он совсем потерялся, пропал для всех наших знакомых", - сказал Попов.

Напомним, что сейчас Милевский проходит курс реабилитации в клиники. Лечение Артема оплатил президент "Динамо" Игорь Суркис.

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В статье: Горан Попов Артем Милевский Динамо (Киев)
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